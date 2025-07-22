Tesla kendi restoranını açtı

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, restoran işletmecisi oluyor. Markanın Tesla Diner ismini verdiği restoranların ilki ise Los Angeles'taki Santa Monica Bulvarı'nda açıldı.

Yapılan açıklamaya göre, 250 kişilik kapasitesi bulunan Tesla Diner'da, 80 Supercharger yeri olacak. Bu rakam, Tesla Diner'ı dünyanın en büyük şehir içi Supercharge istasyonu yapıyor.

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Klasik bir Amerikan restoranı ve araca paket teslim deneyimini bir arada sunmayı hedefleyen retro-fütüristik tasarıma sahip Tesla Diner, sadece Tesla sahiplerine değil herkesin erişimine açık olacak.

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7/24 yemek imkanı sunan mekan, Tesla'nın otomobillerinin multimedya ekranından sipariş vermeye de imkan tanıyacak.

Öte yandan, açık hava sinema deneyiminin de yer alacağı Tesla'nın restoranlarında, oynatılan filmler Tesla araçların kabininden de görüntülenebilecek.

Tesla CEO'su Elon Musk, restoran sayısını artıracaklarını belirterek, "Eğer retro-fütüristik lokantamız başarılı olursa, ki olacağını düşünüyorum, bunları dünyanın dört bir yanındaki büyük şehirlerde ve uzun mesafeli güzergahlardaki Supercharger istasyonlarında uygulayacağız" dedi.