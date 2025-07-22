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        Haberler Ekonomi Otomobil Tesla kendi restoranını açtı - Otomobil Haberleri

        Tesla kendi restoranını açtı

        Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 'Tesla Diner' ismi verilen restoranların ilkini ABD'nin Los Angeles kentinde açıyor. 250 kişilik restoranda, 80 araçlık Supercharger yeri olacak. Tesla CEO'su Elon Musk, "Eğer retro-fütüristik lokantamız başarılı olursa, bunları dünyanın dört bir yanındaki büyük şehirlerde uygulayacağız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2025 - 15:33 Güncelleme: 22.07.2025 - 15:41
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        Tesla restoran işletmecisi oldu
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        ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, restoran işletmecisi oluyor. Markanın Tesla Diner ismini verdiği restoranların ilki ise Los Angeles'taki Santa Monica Bulvarı'nda açıldı.

        Yapılan açıklamaya göre, 250 kişilik kapasitesi bulunan Tesla Diner'da, 80 Supercharger yeri olacak. Bu rakam, Tesla Diner'ı dünyanın en büyük şehir içi Supercharge istasyonu yapıyor.

        Klasik bir Amerikan restoranı ve araca paket teslim deneyimini bir arada sunmayı hedefleyen retro-fütüristik tasarıma sahip Tesla Diner, sadece Tesla sahiplerine değil herkesin erişimine açık olacak.

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        7/24 yemek imkanı sunan mekan, Tesla'nın otomobillerinin multimedya ekranından sipariş vermeye de imkan tanıyacak.

        Öte yandan, açık hava sinema deneyiminin de yer alacağı Tesla'nın restoranlarında, oynatılan filmler Tesla araçların kabininden de görüntülenebilecek.

        Tesla CEO'su Elon Musk, restoran sayısını artıracaklarını belirterek, "Eğer retro-fütüristik lokantamız başarılı olursa, ki olacağını düşünüyorum, bunları dünyanın dört bir yanındaki büyük şehirlerde ve uzun mesafeli güzergahlardaki Supercharger istasyonlarında uygulayacağız" dedi.

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