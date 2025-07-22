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        Haberler Dünya Bakan Fidan: İsrail Suriye'yi bölmeyi amaçlıyor | Dış Haberler

        Bakan Fidan: İsrail Suriye'yi bölmeyi amaçlıyor

        Dışişleri Bakanı Fidan, "İsrail, kendi bölgesini gittikçe güçsüzleştirip kaosta tutmaya çalışan bir politika izliyor. İsrail Suriye'yi bölmeyi amaçlıyor, çevresinde istikrarlı ülke görmek istemiyor" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 22.07.2025 - 14:34 Güncelleme: 22.07.2025 - 15:27
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        "İsrail Suriye'yi bölmeyi amaçlıyor"
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Süveyda'daki çatışmalara işaret ederek "Çevresinde istikrarlı bir ülke görmek istemeyen İsrail, Suriye'yi bölmeyi amaçlamaktadır." dedi.

        Fidan, El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill ile Bakanlıktaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

        İsrail'in Suriye'de istikrarsızlık yaratmayı amaçladığını belirten Fidan, "Son bir haftadır gelişmeleri hep beraber yakından takip etmekteyiz. Ülkenin güneyinde yaşanan gelişmelerle başından beri yakından ilgilendik. Olaylar, İsrail'in Dürzileri koruma bahanesiyle gerçekleştirdiği müdahaleyle birlikte başka bir boyuta büründü. Son yedi aydır, bölge devletlerinin yanı sıra ABD ve Avrupa ülkeleri, Suriye halkına destek amacıyla yapıcı bir yaklaşım ortaya koymuştur." diye konuştu.

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        Fidan, bütün uluslararası toplum ve bölgesel aktörlerin, Suriye'nin, teröre ev sahipliği yapmadığı ve düzensiz göçe kaynaklık eden bir ülke olmadığı bir yer olması için çaba içerisinde olduğunu söyleyerek "İsrail ise Suriye'de barış, istikrar ve güvenliği sağlamaya yönelik tüm bu girişimleri sabote etmek istemektedir. Açık ve net bir şekilde ifade edilmesi gereken bir gerçek var. Çevresinde istikrarlı bir ülke görmek istemeyen İsrail, Suriye'yi bölmeyi amaçlamaktadır." ifadelerini kullandı.

        Türkiye olarak bölgedeki bütün çatışmaların ve savaşların son bulması, istikrarın gelmesi için yıllardır canla başla mücadele edildiğine işaret eden Fidan, Türkiye'nin diplomatik çabalar ortaya koyduğunu hatırlattı.

        Fidan, bölgedeki sıkıntılardan, güvenlik olarak terör açısından en fazla zarar gören ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirterek "Ama buna rağmen mücadelemizi sürdürürken daha büyük stratejik vizyon olarak istikrarı ve iyiliği ortaya koymaya çalışıyoruz. Irak'la, Suriye'yle, İran'la bütün ilişkilerimiz bu şekilde gelişiyor. Fakat İsrail, bunun zıddına kendi bölgesini gittikçe güçsüzleştirip kaosta tutmaya çalışan bir politika izliyor. Suriye'de son olan gelişmeler de bunun bir yansımasıdır." dedi.

        Suriye'deki grupları da uyaran Fidan, şunları kaydetti:

        "Hiçbir grup parçalamaya yönelik hareket içine geçmesin. Diplomasi yoluyla konuşacağımız çok şey var. Her şey konuşulur. Konuşuluyor da bütün gruplarla, bütün unsurlarla. Ama bunun ötesine geçerek, şiddet kullanarak bölmeye ve istikrarsızlaştırmaya doğru giderseniz, biz bunu kendi milli güvenliğimize yönelik doğrudan tehdit olarak algılar ve müdahale ederiz. Bölünme dışında ne konuşuyorsanız konuşun. Ne talepleriniz varsa yapın. Biz bu konuda nasıl yardımcı olacaksak olalım ama bunun ötesine geçtiğiniz zaman biz kendimizi tehdit altında tutmayız."

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