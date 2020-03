Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında bugün saat 17.00 itibariyle seyahatlerde kısıtlama getirildi. İzinler Valilik'ten alınabiliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile şehirler arası otobüs seferleri sadece seyahat izin belgesi ile yapılabilecek. İşte il valiliklerinden gelen son dakika seyahat açıklamaları...

THY'DEN SEYEHAT AÇIKLAMASI

Koronavirüs önemleri kapsamında yurt dışı uçuşlarını durduran ve iç hatta 14 noktaya sefer yapacak olan Türk Hava Yolları (THY),bugün saat 17.00 itibariyle yolculardan seyahat izni belgesi talep edileceğini duyurdu.

THY resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Yeni koronavirüs (COVID-19) küresel salgını sebebiyle uçuşlarımızda önemli düzenlemelere gidilmiştir. 27 Mart 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla tüm dış hat seferlerimiz 17 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. 29 Mart 2020 saat 00.01 (TSİ) itibarıyla iç hatlarda yalnızca Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van seferleri icra edilecek olup tüm diğer iç hat seferlerimiz 17 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. 28 Mart 2020 saat 17:00 (TSİ) itibarıyla iç hat uçuşlarımızda tüm yolcularımızdan valiliklerden seyahat izni aldıklarına dair belge talep edilecek olup, gerekli izinlerin nasıl temin edileceği konusunda yönlendirmeler kısa sürede bilgilerinize sunulacaktır" denildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme AŞ tarafından, "Havalimanımızdan gerçekleşmekte olan yurt içi ve yurt dışı tüm uçuşlar bir süre düzenlenmeyeceğinden daha önceden planlanmış olan uçuşlarınızın durumunu ve detayları ilgili havayolları ile temasa geçerek öğrenebilirsiniz." denildi.

Şirketten yapılan açıklamada, koronavirüsün etkilerinin azaltılması ve yayılmasının önlenmesi ile ilgili olarak Türkiye'de alınan tedbirler doğrultusunda yurt dışı uçuşların 27 Mart 2020 gecesinden itibaren tamamen durdurulduğu anımsatıldı.

Yine aynı tedbirler doğrultusunda şehirlerarası seyahat esaslarının da yeniden düzenlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buna göre sınırlı sayıda gerçekleşecek yurt içi uçuşlar için de sadece THY yetkili kılınmıştır. Tüm bu kararlar doğrultusunda havalimanımızdan gerçekleşmekte olan yurt içi ve yurt dışı tüm uçuşlar bir süre düzenlenmeyeceğinden daha önceden planlanmış olan uçuşlarınızın durumunu ve detayları ilgili havayolları ile temasa geçerek öğrenebilirsiniz. En büyük temennimiz, tüm dünyayla birlikte ülkemizin ve milletimizin bu sıkıntılı durumdan bir an önce kurtulmasıdır. Bu vesile ile sağlık sektörünün fedakar çalışanlarına bir kez daha minnet duygularımızı sunuyor, sizleri yeniden havalimanımızda ağırlayacağımız, sağlıklı ve huzurlu günlere en kısa sürede kavuşmayı diliyoruz."

İSTANBUL'DA OTOGARLAR SESSİZ KALDI

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında bugün saat 17.00 itibariyle seyahatlerde kısıtlamanın getirileceği Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk olmadığı gözlendi. Otogarda az sayıda otobüsün hareket halinde olduğu görülürken, otogardaki sessizlik havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında bugün saat 17.00 itibariyle şehirler arası otobüs seyahatlerinin durdurulacağı açıklandı. Yasağın ardından seyahat etmek için valilikten izin alınması gerekeceği belirtildi. Açıklamanın ardından bazı yolcular yasak başlamadan seyahat etmek için 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na geldi. Otogarda herhangi bir yoğunluk olmadığı görüldü.

Otogardaki sessizlik havadan görüntülendi

Her gün binlerce insanın seyahat ettiği 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yaşanan yeni tip korona virüs sessizliği havadan görüntülendi.

İSTANBUL VALİSİ AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sabah saatlerinde pandemi kurulunun toplanmasının ardından sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu. Vali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur" dedi.

Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın başkanlığında bugün pandemi kurulu toplandı. Toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve diğer yetkililer yer aldı. Toplantının ardından Vali Yerlikaya sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu. Vali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur. Ancak; tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan, son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız, kaymakamlık izni ile seyahat edebilecektir" dedi.

ANKARA VALİLİĞİ AÇIKLAMA

Ankara Valiliği, koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla sosyal izolasyonun sağlanması, sosyal hareketliliğin ve insanlar arası temasın azaltılması için şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferlerinin bugün saat 17.00'den itibaren valilik izniyle yapılabileceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Pandemi Kurulu Toplantısı Vali Vasip Şahin başkanlığında, üniversite rektörleri, kolluk birimleri, yerel yönetim temsilcileri, bazı meslek odaları ve il idare şube başkanlarının katılımıyla Gölbaşı Vilayetler Evi'nde yapıldı.

Toplantıda, koronavirüs pandemisiyle ilgili Ankara'da bugüne kadar yapılan çalışmalar ve hazırlıklar değerlendirildi. Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğünce gerçekleştirilen hazırlıklar, ilin koronavirüs salgınıyla ilgili son durumu ve İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar konusunda kurul üyeleri bilgilendirildi.

İl Pandemi Kurulu Toplantısı'nda, koronavirüs tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Pandemi Genelgesi ve İçişleri Bakanlığı Şehirler arası Otobüs Yolcu Taşımacılığı ile ilgili ek genelge doğrultusunda valilikçe kararlar alındı.

- Otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulacak

Buna göre, koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla sosyal izolasyonun sağlanması, sosyal hareketliliğin ve insanlar arası temasın azaltılması için şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleri, bugün saat 17.00'den itibaren valilik izniyle yapılabilecek.

Bu izin, tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirler arası yolculuk yapması durumlarında verilecek.

İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, Seyahat İzin İl ve İlçe Kurullarına başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacak, talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini de içerecek şekilde "Şehirlerarası Otobüs Seyahat İzin Belgesi" düzenlenecek.

Seyahat İzin Kurulları'nca, Şehirler arası Otobüs Seyahat İzin Belgesi verilenler tarafından yapılan başvurular dikkate alınarak otobüs seferi planlaması yapılacak.

Seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulacak ve yolcular, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra otobüs seyahatine başlayacak.

Seyahat İzin Kurullarınca, otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların listesi, telefonları, gidecekleri yerdeki adreslerini belirten yolcu listeleri gidilecek ildeki valiliğe bildirilecek.

Ankara'ya gelecekleri bildirilen yolcuların ise il girişlerinde kontrolleri gerçekleştirilecektir. Karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişiler 14 gün süreyle karantinaya alınacak.

Karantinaya alınmayanlar arasında 14 gün süreyle gözlem altına kalmaları gereken vatandaşlara evlerinde kalmaları hususu tebliğ edilecek ve uyulup uyulmadığı sürekli kontrol edilecek. Bu süreçte otogarlarda görev yapacak tüm personelin rutin aralıklarla sağlık kontrolünden geçirilmesi sağlanacak.

- Otobüsler dinlenme tesislerinde mola vermeyecek

Yolculuğuna izin verilen otobüsler, seyahat güzergahlarında ancak ilimiz otogarlarında duracak ve seyahat etmesine izin verilen yolcuları, kapasitelerinde boşluk olması durumunda alabilecek.

Süreç boyunca otobüs firmalarının şehir içi servis hizmetleri yasaktır. İzinsiz yolculukların önlenmesi için yol kontrol noktalarında gerekli tedbirler alınacak.

Otobüslerin güzergahlarında mola yerleri, hijyen kuralları açısından sürekli denetlenecek ve sağlık kurallarına uygun olarak faaliyet yürütmeleri sağlanacak.

Alınan kararların, tedbirlerin uygulanması kolluk ve ilgili diğer birimler tarafından takip edilecek, herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek.

İZMİR VALİLİĞİ AÇIKLAMA

İzmir Valiliği korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İzmir Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında Pandemi Kurulu oluşturdu.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında toplanan il idare kurulunda, Vali Yardımcısı, İzmir İl Emniyet Müdürü, İzmir İl Jandarma Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, İzmir İl Sağlık Müdürü, Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürü, Tarım ve Orman İzmir İl Müdürü, Defterdar, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü, 112 Müdürü, AFAD Müdürü ve Aile ve Çalışma Sosyal Hizmet İzmir İl Müdürleri hazır bulundu. Pandemi Kurulunda ise, Ege Ordusu Garnizon Komutanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, İzmir İl Jandarma Komutanlığı, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Ege Üniversitesi Rektörlüğü, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü, Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer aldı.

Toplantıda korona virüs salgınının yayılmasını önleme amacıyla alınan tedbirler ve alınabilecek ek tedbirler görüşüldü. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyeleri doğrultusunda, İller İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddesi kapsamında; İzmir'den yapılacak şehirler arası otobüs seferlerinin 28 Mart saat 17.00’den itibaren ancak valilik ve kaymakamlığın izni ile yapılmasına, ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararlarıyla sevk edilen birinci derece yakınları vefat eden ve ağır hastalığı olanlar ile şehre gelmiş olup kalacak yeri bulunmayan vatandaşların valilik ve kaymakamların izni ile şehirler arası yolculuk yapmasına, iller arasında seyahat etme zorunlu olan vatandaşların Seyahat İzin Kuruluna başvurarak, seyahat belgesi düzenlemesi talebinde bulunmaları, talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini içerecek şekilde “Şehirler Arası Otobüs Seyahat İzin Kurulu Belgesi” düzenlemesine ilişkin karar alındı.

ÇORUM'DA SESSİZLİK

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında şehirleri arası seyahatlerin kısıtlanmasının ardından Çorum’da ulaşım hizmetleri durdu.

İçişleri Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu korona virüs genelgesine göre şehirler arası otobüs seyahati valilik iznine bağlandı. Bugün saat 17.00’den sonra valilik izni alamayan vatandaşlar, izin alana kadar bulundukları ilde kalacak.

Aynı zamanda tedavi için farklı bir ile sevk edilenler, ağır hasta olanlar, birinci derece yakını vefat edenler ve bulundukları ilde kalacak yeri olmayan kişiler, Seyahat İzin Kurulu’nun iznine tabi olacaklar.

'Firmalar bürolarını kapattı'

Kararın ardından Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde bazı firmalar bürolarını kapatırken, otobüsleri de peronlara çekti. Bugüne bileti olan ve transit olarak devam eden yolcuların ise seyahatleri kısmen gerçekleşiyor.

Kısıtlamanın ilçeler arası ulaşıma nasıl yansıyacağı ile İl Pandemi Kurulu tarafından alınacak kararların ardından netleşeceği öğrenildi.

KIRIKKALE'DE SON DURUM

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve ’kilit kavşak’ olarak adlandırılan Kırıkkale’de, şehirler arası yolcu taşımacılığına getirilen düzenlenmenin ardından seyahatlerin valilik iznine de bağlanması nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Otogarı bomboş kaldı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren korona virüs (Covid-19) salgının hızla yayılması yeni tedbirlerin alınmasına neden oldu. İçişleri Bakanlığınca, şehirler arası yolcu taşımacılığına kısıtlama getirilmesinin ardından yeni ek genelge ile birlikte seyahatlerin valilik iznine bağlanmasına karar verildi. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki ’kilit kavşak’ olarak adlandırılan Kırıkkale’de yer alan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı, 81 il valiliğine gönderilen genelge ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından bomboş kaldı. Bugün saat 17.00 den itibaren şehirler arası otobüs seferlerinin izne bağlanmasının ardından kent genelindeki otogarlarda otobüs seferleri tek tek iptal edildi. Yolcusuz kalan tüm otobüsler peronlardan çekilerek park alanlarına kaldırıldı.

"Saat 17.00'ye kadar yolculuklar devam edecek"

Kırıkkale Şehirlerarası Otogarı Genel Müdürü Onur Güney, "Kırıkkale 43 tane vilayetin bağlantı noktası. Bundan 10 gün öncesine kadar normalde 200'e yakın transit otobüsler gidip geliyordu. Doğu'dan Batı'ya, Batı'dan Doğu'ya, Karadeniz istikametine giden. Ancak bu sayımız son 15 gündür sayımız 20-30'lara kadar düştü. Ayrıca bizim Kırıkkale'nin bir özelliği Ankara'ya minibüslerimiz çıkıyordu. Günde 125, 130, cuma günleri 160 civarında. Onlar da son zamanlar 12-13'e düştüler. Bugün de biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığının bir genelgesi çıktı. Saat 17.00'e kadar yolculuklar devam edecek. Saat 17.00'den itibaren seyahat izin komisyonlarından izinler alınacak. O izinden sonra vatandaşlarımız yolculuk yapmaya başlayacaklar" ifadelerini kullandı.

