Şevval Sam ve Pera Flarmoni Orkestrası Bursa'da konser verdi
Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali'nde ünlü şarkıcı Şevval Sam ile Pera Filarmoni Orkestrası sahne aldı
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Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 62'ncisi düzenlenen 'Uluslararası Bursa Festival', ünlü sanatçı Şevval Sam ve Pera Filarmoni Orkestrasını ağırladı.
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Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen konserde Şevval Sam, sahneye çıktığı ilk andan itibaren enerjisi ile Bursalılardan yoğun alkış aldı.
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Şevval Sam; 'Aşkı Bulacaksın' ile başladığı konserine, 'Bir Şarkısın Sen' şarkısıyla son verdi.
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Yaklaşık 2 saat sahnede kalan ünlü sanatçının, şarkılarına hayranları eşlik ederken, çiftler ise dans etti.
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Hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Sam, konsere gelen herkese teşekkür etti.