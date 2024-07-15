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        Haberler Müzik Şevval Sam ve Pera Flarmoni Orkestrası Bursa'da konser verdi

        Şevval Sam ve Pera Flarmoni Orkestrası Bursa'da konser verdi

        Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali'nde ünlü şarkıcı Şevval Sam ile Pera Filarmoni Orkestrası sahne aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 13:03 Güncelleme: 15.07.2024 - 13:03
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          Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 62'ncisi düzenlenen 'Uluslararası Bursa Festival', ünlü sanatçı Şevval Sam ve Pera Filarmoni Orkestrasını ağırladı.

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          Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen konserde Şevval Sam, sahneye çıktığı ilk andan itibaren enerjisi ile Bursalılardan yoğun alkış aldı.

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          Şevval Sam; 'Aşkı Bulacaksın' ile başladığı konserine, 'Bir Şarkısın Sen' şarkısıyla son verdi.

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          Yaklaşık 2 saat sahnede kalan ünlü sanatçının, şarkılarına hayranları eşlik ederken, çiftler ise dans etti.

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          Hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Sam, konsere gelen herkese teşekkür etti.

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