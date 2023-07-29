Şevval Sam'dan ortak ve zamansız şarkılar
Şevval Sam, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda 'Aşkı Bulacaksın' adlı konsept konserinde müzikseverlerle buluştu. Sam, ortak ve zamansız şarkılar seslendirdi
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Şevval Sam, Vigor Kültür Sanat organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda müzikseverlerle buluştu.
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Şevval Sam, özel senfonik konseri 'Aşkı Bulacaksın’' konseptiyle ilk kez İstanbul’da sahne aldı.
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Şef İbrahim Yazıcı yönetiminde, elli kişilik Pera Filarmoni Orkestrası’nın eşlik ettiği konserde sanatçıya, kendisini izlemeye gelen dört bin kişilik koro eşlik etti.
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Şevval Sam, konserinde seyircilerle bol bol sohbet de etti.
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Sanatçı; 'Aşkı Bulacaksın', 'Beni Anlama', TSM Valsler, 'Libertango', 'Özleyiş', 'Bozcaada', 'Ellerin İlkbahar', 'Gül Güzeli', 'Karadeniz, Hayde Yar', 'Hey Gidi Karadeniz', 'Gelevera Deresi-Ander Sevdaluk', "Pontus-Gemiler Giresun’a", 'Ben Seni Sevduğumi', "S’agapo", 'İzmir Kavaklarını', 'Olmasa Mektubun', 'Telli Telli', 'Sevmek Zamanı' gibi Akdeniz’den Karadeniz’e, tangolardan, Türk valslerine uzanan, farklı dillerdeki ortak ve zamansız şarkıları seslendirdi.