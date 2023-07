Şevval Sam: Eleştiriyle beli bükülen, iltifatla başı dönen biri değilim

'Projelerin Sanatçısı', Şevval Sam, yine özel bir konseptle bu akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda müzikseverlerle buluşacak.

Vigor Kültür Sanat organizasyonuyla sahneye çıkacak olan sanatçının özel senfonik konseri ‘Aşkı Bulacaksın’ adını taşıyor. Şef İbrahim Yazıcı yönetiminde, elli kişilik Pera Filarmoni Orkestrası’nın eşlik edeceği konserde Şevval Sam; müzikseverlerin karşısına Akdeniz’den Karadeniz’e, tangolardan, Türk valslerine kadar uzanan, farklı dillerdeki ortak ve zamansız şarkılarla çıkacak.

Şevval Sam, bu özel konser öncesinde Habertürk HT Stüdyo'da Mehmet Çalışkan'ın; kariyeri, hayatı, arzuları, hayalleriyle ilgili sorularını cevapladı.

• Şevval Hanım, 'Şevval Sam Pera Filarmoni Orkestrası' işbirliğiyle bu akşam sahneye çıkacağınız yeni projeniz 'Aşkı Bulacaksın'' konserinden söz edebilir misiniz?

Tabii… Bu konsepti, geçen yıl Olten Filarmoni Orkestrası ile İzmir’de sahneye koymuştuk. Bütün repertuvarı ve adını benim belirlediğim ve daha çok benim oluşturduğum çok da keyifli bir konser olmuştu. Biraz tadı damağımızda kalmıştı. Yine şefimiz İbrahim Yazıcı ile birlikte İstanbul'da bunu deneyimlemek ve İstanbullu dinleyicilerle paylaşmak istedik. O yüzden bu sefer de Pera Filarmoni Orkestrası ile bir araya geldik.

"SEVMENİN ASLINDA ÇOK YÜKSEK VE TANRISAL BİR ENERJİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

• Adı; neden ‘Aşkı Bulacaksın’ oldu, hikâyesi nedir?

Sevmenin aslında çok yüksek ve tanrısal bir enerji olduğunu, yüksek bir rezonans olduğunu ve her zaman koşulsuz sevmenin insanları dönüştürebileceğini düşünüyorum. Sadece insanın değil, bütün varlıkları aslında dönüştürebileceğini ve değiştirebileceğini, iyileştirebileceğini düşünüyorum. O yüzden aşka dair yazılmış şarkılarda aşkı tekrardan anlamak, tekrardan içselleştirmek, hatırlamak, aşkın kıymetini bilmek adına konseptin adını ‘Aşkı Bulacaksın’ koyduk. Aslında biraz bu, biraz da şuradan başladı; “Böyle bir güzel orkestrayla bir araya geliyorsak her zaman söylemediğimiz şarkıları söylemeliyiz” dedik. Önce ortak şarkılar olsun istedik. Çünkü bir çeşit aşk, bir çeşit sevgi. Çünkü halkların birbirini sevmesi, farklı dillerde ortak şarkılar olması yine aşkı anlatıyor. ''Gigi l'amoroso'' diye bir şarkının İtalyancası, Fransızcası ve Türkçesi olduğunu görünce; Türkçesi de Tanju Okan'ın söylediği ‘Aşkı Bulacaksın’ haliydi. Üçünü bir araya getirerek konserin ismini 'Aşkı Bulacaksın' koymaya karar verdik. Son zamanlarda bir sürü proje oldu. Bu konserde yine az önce söylediğim gibi her zaman söyleme şansım olmadığı bazı şarkıları söylemek istedim. Mesela Türk valslarını, tangolarını… Kendi bestelerimi daha önce hiç kimsenin bir yerde dinlemediği, herhangi bir yerde kaydı olmayan yeni bestelerim… Ege'nin iki yakasından ortak şarkılar, Karadeniz'den ortak şarkılar, sevmeye ve aşka dair ilk anda aklımıza gelen bütün şarkıları bir araya getirdik ve 'Aşkı Bulacaksın' repertuvarı oluştu.