21 yaşındaki Şahin, konuyla ilgili 2. Sayfa'ya konuştu.

Şevval Şahin, "Çevremdeki insanların çoğunun test sonucu pozitif çıktı. Benim ise negatif. Birkaç gün sonra tekrar test yaptıracağım. Evdeyim, kendimi hiç hasta gibi hissetmiyorum" açıklamasını yaptı.