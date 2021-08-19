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Şevval Şahin'in annesi olay oldu - Magazin haberleri

Şevval Şahin'in annesi olay oldu: Annesi değil sanki ablası!

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, annesiyle fotoğrafını Instagram'da takipçileriyla paylaştı. Şahin'in 48 yaşındaki annesi sosyal medyada çok konuşuldu

19.08.2021 - 10:24 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Şevval Şahin, tatilini sürdürüyor. Ünlü modele bu kez sevgilisi Yiğit Marcus Aral yerine annesi eşlik ediyor.

  • TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

    2018 Türkiye Güzeli, 48 yaşındaki annesinin tatil pozlarını Instagram sayfasında yayınladı. Şahin'in annesi sosyal medyada çok konuşuldu. Ünlü mankenin annesinin gören takipçileri "annesi değil de sanki ablası gibi" şeklinde iltifat içeren yorumlarda bulunurken, bir kısım takipçileri ise Şahin'in annesinin de 'estetik güzeli' olduğunu iddia etti.

  • "ESTETİK KURALI YOK!"

    Bilindiği üzere Şevval Şahin'in, Miss Turkey 2018 yarışmasında birinci olduktan sonra estetiksiz fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Şahin, katıldığı programda kendisine yöneltilen eleştirilere, "Burnum hariç hiçbir yerim estetik değil. Yarışmada 'estetik yasak' diye bir kural yok. Ben hiç bir zaman 'burnumu yaptırmadım' demedim. Beni eleştirebilirler" açıklamasını yapmıştı.

  • Televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimlerin sürekli ekranlarda görüyorsunuz. Peki onların bugünlere gelmesinde büyük emeği olan annelerini hiç gördünüz mü?

  • Fahriye Evcen ve annesi Hatime Evcen

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