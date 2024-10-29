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        Haberler Magazin Şevket Çoruh'un acı günü - Magazin haberleri

        Şevket Çoruh'un acı günü

        Ünlü oyuncu Şevket Çoruh'un annesi Neriman Çoruh hayatını kaybetti. Neriman Çoruh, bugün son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 14:20 Güncelleme: 29.10.2024 - 14:25
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        Şevket Çoruh'un acı günü
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        Şevket Çoruh, annesinin acısıyla sarsıldı. Ünlü oyuncunun annesi Neriman Çoruh, 82 yaşında vefat etti.

        Üsküdar Bülbüldere Camii'nde kılınan öğle namazı sonrası Neriman Çoruh yine aynı yerde bulunan mezarlığa defnedildi.

        Zafer Ergin, Timur Acar, Müjdat Gezen, Ozan Güven, İlker Ayrık gibi isimler acılı gününde Şevket Çoruh’u yalnız bırakmadılar.

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