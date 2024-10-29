Şevket Çoruh'un acı günü
Ünlü oyuncu Şevket Çoruh'un annesi Neriman Çoruh hayatını kaybetti. Neriman Çoruh, bugün son yolculuğuna uğurlandı
Giriş: 29.10.2024 - 14:20 Güncelleme: 29.10.2024 - 14:25
Şevket Çoruh, annesinin acısıyla sarsıldı. Ünlü oyuncunun annesi Neriman Çoruh, 82 yaşında vefat etti.
Üsküdar Bülbüldere Camii'nde kılınan öğle namazı sonrası Neriman Çoruh yine aynı yerde bulunan mezarlığa defnedildi.
Zafer Ergin, Timur Acar, Müjdat Gezen, Ozan Güven, İlker Ayrık gibi isimler acılı gününde Şevket Çoruh’u yalnız bırakmadılar.
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