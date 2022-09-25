"Aile Şerefi", "Hababam Sınıfı", "Gülen Gözler" ve "Tokatçı" gibi Türk sinemasının unutulmaz yapımlarında rol alan Şevket Altuğ'un uzun yıllar sonra ilk kez görüntüleri ortaya çıktı. Peki, Şevket Altuğ kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Şevket Altuğ hangi filmlerde rol aldı? İşte ayrıntılar...
ŞEVKET ALTUĞ?
13 Mart 1943'te Balıkesir’in Bandırma ilçesinde dünyaya gelen Şevket Altuğ, Galatasaray Lisesi’nden sonra İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü’ne girmiş ve buradan mezun olmuştur. Öğrencilik yıllarından beri tiyatro yapan ünlü isim, Arena Tiyatrosu’nda profesyonel oyunculuk kariyerine başlamıştır.
ŞEVKET ALTUĞ EVLİ Mİ?
Usta oyuncu Şevket Altuğ, 1971 yılında Jale Altuğ ile evlendi. Çiftin Kerem ve Kezban adında iki çocukları dünyaya geldi.
ŞEVKET ALTUĞ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Şevket Altuğ'un rol aldığı diziler şu şekildedir;
- Unutma Beni 2002
- Süper Baba 1993-1997:
- Gölge Oyunu (Mahmut) 1993
- Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni 1990
- İmdat ile Zarife 1990
- Şekerpare 1983
- Tokatçı 1983
- Dolap Beygiri 1982
- Yedi Bela Hüsnü 1982
- Hababam Sınıfı Güle Güle 1981
- Düşman1979
- Sehayatname 1979
- Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor 1978
- Gülen Gözler 1977
- Şaban Oğlu Şaban 1977
- Hasip ile Nasip 1976
- Aile Şerefi 1976
- Mağlup Edilemeyenler (Nuri) 1976
- Öyle Olsun 1976
- Meraklı Köfteci 1976
- Kapıcılar Kralı 1976
- Hababam Sınıfı Uyanıyor 1976
- İşte Hayat 1975
İşte ünlü oyuncu Şevket Altuğ'un son hali...
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