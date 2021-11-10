Karamel'in genellikle küçük yaş grubu çocukların antrenmanlarına "dahil" olduğunu aktaran Alayıldız, "Antrenmanlarda araya kaynıyor ve dahil oluyor. Onun burada oluşu bize de bir nevi yardımcı oluyor çünkü küçük yaştaki öğrencilerimiz bazen antrenmana gelmek istemiyordu. Ama şimdi Karamel var diye geliyorlar. Neşe kaynağımız, merkezimizin büyük eğlencesi" dedi.