Sevilla'da Marcao yolcu!
Galatasaray'ın eski yıldızı Marcao'nun Sevilla günleri sona eriyor. İspanyol ekibi, son maçta kadroya alınmayan Brezilyalı stoperin sezon sonunda takımdan ayrılacağını iddia etti.
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2022 yılının yaz transfer döneminde Galatasaray'dan 13 milyon Euro karşılığında Sevilla'ya giden Marcao, İspanyol ekibinde umduğunu bulamadı.
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Sık sık sakatlık problemi yaşayan ve birçok maçta takımını yalnız bırakan Brezilyalı stoper, Sevilla'nın ligde oynadığı Getafe maçının kadrosuna ise sakatlığı olmamasına rağmen alınmadı.
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Bu durum İspanyol basınında Sevilla'nın Marcao'yu gözden çıkardığı şeklinde yorumlandı.
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Fichajes'te yer alan habere göre; Sevilla Teknik Direktörü Quique Flores de tecrübeli savunma oyuncusuyla yola devam etmek istemiyor.
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Yaklaşık 2 yıldız Sevilla kadrosunda yer alan Marcao, takımıyla sadece 20 maçta süre alabildi.
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27 yaşındaki Brezilyalı stoperin İspanyol ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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