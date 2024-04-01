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        Haberler Spor Futbol İspanya Sevilla'da Marcao yolcu! - Futbol Haberleri

        Sevilla'da Marcao yolcu!

        Galatasaray'ın eski yıldızı Marcao'nun Sevilla günleri sona eriyor. İspanyol ekibi, son maçta kadroya alınmayan Brezilyalı stoperin sezon sonunda takımdan ayrılacağını iddia etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 09:50 Güncelleme: 01.04.2024 - 09:50
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        • 1

          2022 yılının yaz transfer döneminde Galatasaray'dan 13 milyon Euro karşılığında Sevilla'ya giden Marcao, İspanyol ekibinde umduğunu bulamadı.

        • 2

          Sık sık sakatlık problemi yaşayan ve birçok maçta takımını yalnız bırakan Brezilyalı stoper, Sevilla'nın ligde oynadığı Getafe maçının kadrosuna ise sakatlığı olmamasına rağmen alınmadı.

        • 3

          Bu durum İspanyol basınında Sevilla'nın Marcao'yu gözden çıkardığı şeklinde yorumlandı.

        • 4

          Fichajes'te yer alan habere göre; Sevilla Teknik Direktörü Quique Flores de tecrübeli savunma oyuncusuyla yola devam etmek istemiyor.

        • 5

          Yaklaşık 2 yıldız Sevilla kadrosunda yer alan Marcao, takımıyla sadece 20 maçta süre alabildi.

        • 6

          27 yaşındaki Brezilyalı stoperin İspanyol ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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