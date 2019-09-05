05 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sevginin Gücü oyuncuları kimler? Sevginin Günü oyuncuları kimler? Şeklindeki sorular sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. Konuşamayan küçük bir kız ile yolları kesişen bir adamın hikayesini anlatan Sevginin Gücü filmiyle ilgili ayrıntılar haberimizde...
SEVGİNİN GÜCÜ OYUNCULARI KİMLER?
Salman Khan: Pawan Kumar
Kareena Kapoor: Rasika
Harshaali Malhtra: Shaida
Nawazuddin Siddiqui: Pakistani Reporter
SEVGİNİN GÜNÜ KONUSU NEDİR?
Sevginin Gücü, konuşamayan küçük bir kız ile yolları kesişen bir adamın hikayesini anlatıyor. 5 yaşında bir kız olan Shahida doğuştan konuşamıyordur. Kızının konuşması için elinden geleni yapan annesi, Shahida’yı tedavi ettirebilmek için onu Pakistan’dan Hindistan’a götürmeye karar verir. Fakat çıktıkları bu yolculuk küçük kızın hayatını tamamen değiştirir. Trenle çıktıkları yolculukta küçük kız, tren durakta beklediği sırada camdan gördüğü kuzuların yanına gitmek için trenden iner. Fakat tren hareket etmek için düdüğü çaldığında Shahida duyamadığı için treni kaçırır. Küçük kız bilmediği topraklar yapayalnız kalmıştır. Tek başına sokaklarda dolaşan küçük kızın yolu Bajrangi adındaki bir adamla kesişir. Bajrangi, Shahida’ya yardım etmeye çalışsa da ondan hiçbir öğrenemediği için ne yapacağını şaşırır. Şans eseri kızın Pakistanlı olduğunu öğrenen genç adam genç kızı ailesine kavuşturmaya kararlıdır. Shahida’nın ailesini bulmak için yola koyulan ikili kendilerini macera dolu bir yolculuğun içerisinde bulur. Kabir Khan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrolünü Salman Khan üstleniyor. Filmin kadrosunda ayrıca Harshaali Malhotra, Nawazuddin Siddiqui, Kareena Kapoor, Sharat Saxena gibi isimler yer alıyor.
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