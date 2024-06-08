Sevgilisini zehirleyen kadın sonra hastaneye götürdü!
İstanbul'da, bir kadın evde oturdukları sırada sevgilisini ilaçla zehirledi, ardından durumu kötüleşen sevgilisini hastaneye götürdü. Kadın, polis tarafından gözaltına alındı
İstanbul'da olay, geçtiğimiz gün Kartal ilçesi Karlıktepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Alev isimli bir kadın, kendi evinde sevgilisini ilaçla zehirledi.
DURUMU KÖTÜLEŞİNCE HASTANEYE GÖTÜRDÜ
İHA'da yer alan habere göre sevgilisinin durumunun kötüye gitmesi üzerine kadın daha sonra kendi aracıyla sevgilisini hastaneye götürdü.
POLİS, KADINI GÖZALTINA ALDI
Hastane polisinin devreye girmesiyle, sevgilisini zehirleyen kadın gözaltına alındı. Zehirlenen adam ise hastanede tedavi altına alındı.
KADININ İFADESİ ALINDI
Kadın, olayın yaşandığı eve daha sonrasında kelepçeli bir şekilde polisler tarafından getirilerek o gün neler yaşandığını polise anlattı. Alev isimli kadın tekrar kelepçelenerek polis ekipleri tarafından götürüldü.