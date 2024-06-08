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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sevgilisini zehirleyen kadın sonra hastaneye götürdü - İstanbul haberleri | Son dakika haberleri

        Sevgilisini zehirleyen kadın sonra hastaneye götürdü!

        İstanbul'da, bir kadın evde oturdukları sırada sevgilisini ilaçla zehirledi, ardından durumu kötüleşen sevgilisini hastaneye götürdü. Kadın, polis tarafından gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 14:32 Güncelleme: 08.06.2024 - 14:39
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        Sevgilisini zehirleyen kadın sonra hastaneye götürdü!
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        İstanbul'da olay, geçtiğimiz gün Kartal ilçesi Karlıktepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Alev isimli bir kadın, kendi evinde sevgilisini ilaçla zehirledi.

        DURUMU KÖTÜLEŞİNCE HASTANEYE GÖTÜRDÜ

        İHA'da yer alan habere göre sevgilisinin durumunun kötüye gitmesi üzerine kadın daha sonra kendi aracıyla sevgilisini hastaneye götürdü.

        POLİS, KADINI GÖZALTINA ALDI

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        Hastane polisinin devreye girmesiyle, sevgilisini zehirleyen kadın gözaltına alındı. Zehirlenen adam ise hastanede tedavi altına alındı.

        KADININ İFADESİ ALINDI

        Kadın, olayın yaşandığı eve daha sonrasında kelepçeli bir şekilde polisler tarafından getirilerek o gün neler yaşandığını polise anlattı. Alev isimli kadın tekrar kelepçelenerek polis ekipleri tarafından götürüldü.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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