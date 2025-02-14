Sevgililer günü hediyesini yapay zekaya danışıyorlar

Yandex Arama’nın yapay zeka destekli arama özelliği Yazeka üzerinden yapılan sorgulara göre, geçmişte olduğu gibi bu yıl da en çok “hediye alma” konusu öncelik oldu. Bu noktada internet kullanıcılarının klasik hediyeler dışında farklı ne alabileceklerini araştırdıkları “sevgililer günü değişik hediye fikirleri” gibi sorgular aramalarda öne çıktı. Kullanıcılar, Yazeka’dan en çok; “sevgililer günü hediyesi erkek için öneri” ve “sevgililer günü hediyesi kadın için ne alabilirim” sorguları üzerinden çeşitli tavsiyeler aldılar.

İNDİRİMLER, ÖZEL MEKANLAR, ÇİÇEKLER...

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Sevgililer Günü’nde hem hediyelere hem de mekanlar, konserler gibi etkinlikler konusunda yoğun aramalar yapılıyor. Sevdiklerine çeşitli sürprizler yapmak isteyenler indirim odaklı araştırmaların dışında ise bu yıl en çok “konser” ve “çiçek” ile ilgili aramalar yapıyor.

Öte yandan, dışarıda bir program yapanlar özellikle hava durumuna karşı hazırlıklı olmak için, o güne yönelik öngörüleri de internetten takip ediyor. Ayrıca, bu özel günü kaçırmak istemeyenler de Yazeka’ya “Sevgililer gününe kaç gün kaldı” şeklinde sorular yöneltiyor.