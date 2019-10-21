Sevgili Geçmiş oyuncuları kimler? Sevgili Geçmiş dizisi ne zaman başlıyor? soruları dizi hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. Sevgili Geçmiş dizisi yayınlanan fragmanıyla birlikte dikkatleri üstüne çeken yapımlar arasında yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosunun yanı sıra, dizinin konusu da oldukça heyecanlı. Sevgili Geçmiş dizisi ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

SEVGİLİ GEÇMİŞ DİZİ OYUNCULARI

Yapımcılığını Süreç Film, Ali Gündoğdu’nun üstlendiği Sevgili Geçmiş dizisinin oyuncu kadrosunda; Ece Uslu, Emre Kınay, Sevda Erginci, Seçkin Özdemir, Melis Sezen, Burak Yamantürk, Özge Özacar, Burak Çelik, Elifcan Ongurlar ve Melih Selçuk’un yer alıyor.

SEVGİLİ GEÇMİŞ DİZİSİ KONUSU NE?

Birbirinden habersiz büyümüş üç kız kardeş bir gün gizemli bir mektup alırlar ve aralarından birinin düğününde buluşurlar. Ama düğün gecesi kendilerini hiç beklemedikleri bir durumun içinde bulacaklardır.

Biri müzisyen, diğeri doktor, bir diğeri ise uçsuz bucaksız üzüm bağlarının sahibi olan üç kardeş o geceden sonra Ege’nin güzel kasabası Güneşli Bahçe’den çıkamazlar ve birlikte yaşamaya mecbur kalırlar.

Bir kriz durumunda oluşan bu mecburiyet hali zamanla yerini kardeşliği, arkadaşlığı ve dayanışmayı keşfetme macerasına bırakır.

SEVGİLİ GEÇMİŞ NE ZAMAN, HANGİ GÜN BAŞLAYACAK?

Sevgili Geçmiş dizisi ilk bölümüyle 25 Ekim 2019 Cuma günü saat 20.00'de Star Tv ekranlarında olacak.