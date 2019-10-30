30 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sevgili Geçmiş geçen hafta ilk bölümüyle ekranlara geldikten sonra, dikkat çeken yapımlar arasında yer aldı. Özellikle kadına yönelik şiddetle ilgili verdiği mesajlarla öne çıkan Sevgili Geçmiş'in yeni bölümü merakla bekleniyor. İşte Sevgili Geçmiş dizisine dair detaylar...
SEVGİLİ GEÇMİŞ 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Tekin’in ölümünün ardından kızlar yıkılmış haldedir.
Tekin’in ölümünün ardından İpek ile Deren yıkılmış ne yapacaklarını bilmez haldedirler. Azra her şeye rağmen olanlar karşısında soğukkanlılığını korumaya çalışmaktadır.
Düğün sonrasında Refik’in adamlarıyla saldırmasının ardından Sinan, Tekin Malik’e iyice bilenir. Hesap sormak için onun peşine düşer ama Tekin ortada yoktur. Sinan’ın Tekin’i bulmaktaki ısrarı kızları zor durumlara sokar. İzmir’e dönen Deren’i hastanede bir sürpriz beklemektedir.
Cemal, son onda kurtardığı Çilem’i tedavi için Deren’in ailesinin hastanesine getirmiştir. Çilem çok kötü durumdadır. Refik, Tekin Beyin aniden ortadan kaybolmasından Sinan’ı sorumlu tutar. Tüm bunlar olurken Cahide cezaevinde çıkış hazırlıkları yapmaktadır. Sürpriz bir ziyaretçisi olur, Cemal. Cemal’in Cahide’ye bir teklifi vardır...
SEVGİLİ GEÇMİŞ HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?
Sevgili Geçmiş dizisi her hafta Cuma günleri saat 20.00'da Star TV'de yayınlanıyor.
SEVGİLİ GEÇMİŞ OYUNCULARI
Yapımcılığını Süreç Film, Ali Gündoğdu’nun üstlendiği, Sevgili Geçmiş'in oyuncu kadrosunda; Ece Uslu, Emre Kınay, Sevda Erginci, Seçkin Özdemir, Melis Sezen, Burak Yamantürk, Özge Özacar, Burak Çelik, Elifcan Ongurlar ve Melih Selçuk’un yer alıyor.
SEVGİLİ GEÇMİŞ DİZİSİNİN KONUSU
Birbirinden habersiz büyümüş üç kız kardeş bir gün gizemli bir mektup alırlar ve aralarından birinin düğününde buluşurlar. Ama düğün gecesi kendilerini hiç beklemedikleri bir durumun içinde bulacaklardır. Biri müzisyen, diğeri doktor, bir diğeri ise uçsuz bucaksız üzüm bağlarının sahibi olan üç kardeş o geceden sonra Ege’nin güzel kasabası Güneşli Bahçe’den çıkamazlar ve birlikte yaşamaya mecbur kalırlar. Bir kriz durumunda oluşan bu mecburiyet hali zamanla yerini kardeşliği, arkadaşlığı ve dayanışmayı keşfetme macerasına bırakır.
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