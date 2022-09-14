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Seversin son bölüm izle! Kanal D Seversin 16. bölüm full tek parça izle

Seversin 16. bölüm yayında! Seversin son bölüm izle

Seversin son bölüm Kanal D ekranlarında yayınlandı. Başrollerini Burak Yörük ve İlayda Alişan'ın paylaştığı romantik komedi türündeki dizinin izleyicileri Seversin 16. bölüm izleme ekranını araştırıyor. İşte Seversin 16. son bölüm özeti...

14.09.2022 - 17:20 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli'nin oturduğu, Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın kaleme aldığı Seversin dizisi son bölümü ile 14 Eylül Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında yayınlandı. Diziyi tekrar izlemek isteyenler ve kaçıranlar için Seversin 16. bölüm izleme ekranı erişime açıldı. İşte Seversin 16. son bölüm özeti hakkında merak edilenler...

  • SEVERSİN 16. SON BÖLÜM İZLE!

    Seversin 16. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Seversin son bölüm izlemek için Kanal D'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

  • SEVERSİN SON BÖLÜM ÖZETİ

    Asya’nın attığı imza Tolga’nın bütün hayatını etkileyecektir. Asya, Tolga’nın haberi olmadan sözleşmeyi feshetmek için çabalarken Tolga’nın en mutlu anında bu sözleşme haberi magazine düşer. Olay Tolga ve Asya’nın hayatını kökünden sarsacak kadar büyüktür. Asya, bir yandan Tolga etkilenmesin diye bu sözleşmeyi ne için yaptığını gizlerken diğer yandan Kudret’in kendisini kandırdığını düşünmekte ve peşine düşüp hesap sormak istemektedir. Gerçekten Suzan’ın anlattığı gibi Kudret oğlunun kötülüğünü mü istiyordur?

    Asya’nın hem Kudret’ten hem de Suzan’dan dinlediği geçmiş hikayesi birbirinden farklıdır. Asya, Tolga’nın bugüne kadar annesinden dinlediği geçmişi bir defa olsun Kudret’ten dinlemesini sağlamak ister. Çünkü ona göre ortada büyük bir yalan vardır. Fakat o Tolga ve Kudret’i nasıl yan yana getirebileceğini henüz bulamamışken Tolga öğrendiği gerçekle belki de hayatının en büyük dibe vuruşunu yaşar.  Asya bilmeden arı kovanına çomak sokmuştur ve Tolga’nın mutluluğu için yaptığı bu hamlesi sonunda kendisini de olumsuz etkileyecektir.

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