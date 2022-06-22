SEVERSİN 4. BÖLÜM ÖZETİ

Asya, Selçuk’un karısının açıklamaları ve Ferdi’nin kendisini kurtarmak için “Kadının söyledikleri doğrudur.” demesinden sonra çok zor durumda kalır. Asya’yı asıl hayal kırıklığına uğratan ise ailesinin kendisine değil, üzerine atılan iftiraya inanması olacaktır.

Tolga ise bu dönemde Asya’nın yanında durur ve Asya’nın haklı olduğunu kanıtlamak için elinden geleni yapar. Fakat işi o kadar da kolay olmayacaktır. Tolga'nın, sadece Asya’nın değil, dizinin çekimlerinin rahat ilerleyebilmesi için Kadir’in de güvenini kazanması gerekmektedir.