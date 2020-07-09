Seul Belediye Başkanı Park Won-soon ölü bulundu!

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Yonhap ajansı kaynaklı haberde Güney Kore'de başkent Seul'un Belediye Başkanı Park Won-soon'un ölü bulunduğu ifade edildi.

Emniyet tarafından yapılan açıklamada, Park'ın cansız bedeninin kentin kuzey bölgesinde bulunduğu belirtildi. Belediye Başkanı'nın ölüm sebebine ve olayın detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

Güney Kore'de Seul Belediye Başkanı Park Won-soon'un kaybolduğu belirtmişti. Park'ın kızı, yerel saatle 17.17'de polise kayıp ihbarında bulunarak, babasının "4-5 saat önce vasiyet benzeri bir mesaj bırakarak evden ayrıldığını ve telefonunun kapalı olduğunu" ifade etmişti.

Seul emniyetinde Park'ı arama operasyonundan sorumlu polislerden biri, Belediye Başkanının kızının, babasının bıraktığı mesajın içeriğini açıklamadığını söylemişti.

Polis, kızının, Park'a telefonla ulaşamadığı için polis çağırmaya karar verdiğini söylediğini aktarmıştı.

Belediye Başkanı Park'ı, telefon sinyalinin en son tespit edildiği başkent Seul'ün Sungbuk Mahallesi'nde aradıklarını kaydeden polis memurları, drone ve köpeklerin kullanıldığı arama operasyonuna yaklaşık 150 polisin katıldığını bildirmişti.

Yerel yönetim yetkililerinin, daha önce Park'ın 16.40'ta gerçekleştirilecek bir programının "kaçınılmaz durumlar" nedeniyle iptal edildiğini duyurduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Park, 2011 yılından bu yana Seul Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu.