Seul polisi yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Park’ın yerel saatle 17.17’de kaybolduğunun bildirilmesinin ardından yerinin tespit edilebilmesi için çalışma başlatıldığını duyurdu.
Park Won-soon’un kızının, “Telefonu şu anda kapalı. 4-5 saat önce evden ayrıldı” ifadelerini kullandığı aktarıldı.
Yetkililer, Park Won-soon’un saat 16.40’ta yapılacak olan programlarından birinin “kaçınılmaz koşullar” nedeniyle iptal edildiğini dile getirdi. Yonhap haber ajansında yer alan haberde, Seul Belediye Başkanı Park Won-soon'un ölü bulunduğu açıklandı.
Seul Belediye Başkanı Park Won-soon kimdir?
Park Won-soon 26 Mart 1956 doğumludur. Park, 26 Mart 1956'da Changnyeong , Güney Kore'de doğdu . Güney Koreli politikacıdır ayrıca hayırsever, aktivist ve hukukçu olarak bilinir. Seul Belediye Başkanı olarak 2011 yılından bu yana Demokrat olarak görev yapmaktaydı. İlk 2011'de seçildi ve 2014 ve 2018'de yeniden seçildi. 1982-1983 yılları arasında Gyeongsang Eyaletindeki Daegu Bölge Mahkemesinde Cumhuriyet Savcısı olarak çalıştı. 1993 yılında Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi İnsan Hakları Programı'nda misafir araştırma görevlisi oldu.
1994 yılında, hükümet düzenleme uygulamalarını izleyen ve siyasi yolsuzlukla mücadele eden , kar amacı gütmeyen bekçi örgütü Halkın Katılımcı Demokrasiye Dayanışmasının ana kurucusuydu.
Park, Kang Nan-hee ile evlendi. 2006 yılında Ramon Magsaysay Ödülü'nü aldı.
Daegu'danSeul'e dönerek özel hukuk pratiğine başladı. İnsan hakları avukatı olarak çalıştı ve 1980'lerde ve 1990'larda birçok siyasi aktivisti savundu
Belediye başkanı seçilmeden önce, Park bir topluluk ve sosyal adalet aktivisti idi. Hakikat ve Uzlaşma Komisyonunun bir üyesiydi.
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