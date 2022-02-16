Setteki korkunç cinayet sonrası soruşturma sürerken Alec Baldwin ABC kanalına özel bir röportaj vermişti. Baldwin röportajda "Bu yaşananlardan sorumlu olan biri var ama o ben değilim" demiş, silahı kendisinin ateşlemediğini, nasıl olduğunu anlamadığını belirtmişti.