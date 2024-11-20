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        Haberler Dünyadan Set kazasında ölen Halyna Hutchins'in annesinden Alec Baldwin'e: Özür dilemedi, acımı artırıyor - Magazin haberleri

        Set kazasında ölen Halyna Hutchins'in annesinden Alec Baldwin'e: Özür dilemedi, acımı artırıyor

        'Rust' filmi setinde Alec Baldwin'in elindeki silahtan çıkan kurşunla hayatını kaybeden görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in annesi, ünlü oyuncuya ateş püskürdü: Benden özür dilemeyi ve kızımın ölümünün sorumluluğunu üstlenmeyi reddetmesiyle acımı artırmaya devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2024 - 10:32 Güncelleme: 20.11.2024 - 10:34
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        • 1

          Alec Baldwin'in hem başrol oyuncusu hem de yapımcısı olduğu 'Rust' filminin setinde kazayla görüntü yönetmenini öldürmesinin üzerinden üç yıl geçti.

          66 yaşındaki Alec Baldwin, Ekim 2021'de prova sırasında elindeki silahı ateşlemiş, merminin isabet ettiği görüntü yönetmeni Halyna Hutchins, hayatını kaybetmiş, yönetmen Joel Souza ise yaralanmıştı. 'Kasıtsız adam öldürme' suçuyla yargılanan ünlü oyuncu hakkındaki suçlamalar temmuz ayında düşürülmüş, Baldwin bu davadan kurtulmuştu.

        • 2

          Alec Baldwin, Ukraynalı ailesi açısından ise Halyna Hutchins'in ölümünden kurtulmuş değil. Hutchins'in ailesi, Baldwin'in; aileyi arayıp özür dilememe kararının zalimce olduğunu ve Halyna'nın ve anısının onurunu zedelediğini düşünüyor.

          Hutchins'in annesi, filmin ilk gösterimine katılmayı reddederken, Baldwin'e ateş püskürdü.

        • 3

          Halyna Hutchins'in annesi Olga Solovey; "Baldwin benden özür dilemeyi ve onun ölümünün sorumluluğunu üstlenmeyi reddetmesiyle acımı artırmaya devam ediyor. Bunun yerine kızımın ölümünden haksız kazanç elde etmeye çalışıyor" dedi.

          Kızı için adaletin sağlanmadığını ve bunun sonucunda filmin bugün Polonya'nın EnergaCAMERIMAGE Film Festivali'nde yapılacak galasına katılmayacağını söyleyen Olga Solovey; "Oysa kızımla Polonya'da buluşup eserinin canlanmasını izlemek her zaman umudumdu" diye ekledi. Solovey, Alec Baldwin'in galaya katılmayacak olmasına rağmen gitmeyi reddetti.

        • 4

          Film festivalinin organizatörleri ise Alec Baldwin'i festivale davet etmediklerini, çünkü bu katılımın büyük bir dikkat dağıtıcı olacağını söyledi.

        • 5

          Alec Baldwin hakkındaki suçlamalar, görüntü yönetmeninin hayatını kaybetmesine neden olan mühimmat hakkındaki delillerin "savcı ve polis tarafından saklandığı" gerekçesiyle düşmüştü.

          ABD'nin New Mexico eyaletinde yazın görülen duruşmada savcılık, film çekimleri sırasında silahı kasıtlı olarak defalarca kez ateşlediğini ifade ederek, Baldwin'i suçlamış, Baldwin'in avukatları ise suçlamaları reddetmişti.

        • 6

          Davayı duruşmanın ortasında düşüren hakim, bu davanın bir daha açılmayacağını belirterek şunları söylemişti: Bu delilin duruşma sırasında geç keşfedilmesi, yargılamanın temel adilliğini etkileyecek şekilde delillerin etkili bir şekilde kullanılmasını engelledi.

          Savunma, savcıların film setinde ateş açılmasıyla ilgili olabilecek mühimmatla ilgili kanıtların kendileriyle paylaşılmadığını ileri sürmüştü.

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