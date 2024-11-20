Set kazasında ölen Halyna Hutchins'in annesinden Alec Baldwin'e: Özür dilemedi, acımı artırıyor

Halyna Hutchins'in annesi Olga Solovey; "Baldwin benden özür dilemeyi ve onun ölümünün sorumluluğunu üstlenmeyi reddetmesiyle acımı artırmaya devam ediyor. Bunun yerine kızımın ölümünden haksız kazanç elde etmeye çalışıyor" dedi.

Kızı için adaletin sağlanmadığını ve bunun sonucunda filmin bugün Polonya'nın EnergaCAMERIMAGE Film Festivali'nde yapılacak galasına katılmayacağını söyleyen Olga Solovey; "Oysa kızımla Polonya'da buluşup eserinin canlanmasını izlemek her zaman umudumdu" diye ekledi. Solovey, Alec Baldwin'in galaya katılmayacak olmasına rağmen gitmeyi reddetti.