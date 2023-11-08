GAZLI OCAKLAR YÜKSEK MİKTARDA BENZEN SALGILIYOR

Araştırmada yer alan bilim insanları mutfak ve yatak odalarındaki benzen seviyelerini ölçmek için Kaliforniya ve Kolorado'daki 87 evi inceledi. Yapılan incelemeye göre bazı evlerde gazlı ocak kapatıldıktan sonra bile iç mekandaki yoğunlaşmanın önerilen sağlık sınırlarını çok fazla derecede aştığı görüldü.