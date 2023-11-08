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        Haberler Sağlık Sessiz tehlike: Bilim insanları gazlı ocaklara karşı uyardı "Sigaradan daha zararlı"

        Sessiz tehlike: Bilim insanları gazlı ocaklara karşı uyarıyor "Sigaradan daha zararlı"

        Evlerdeki gazlı ocakların sigaradan daha fazla benzen saldığını keşfeden ABD'li bilim insanları "Pasif içicilikten zararlı" diyerek uyarıda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2023 - 09:09 Güncelleme: 08.11.2023 - 09:09
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        • 1

          SİGARA DUMANINDAN DAHA ZARARLI OLABİLİR

          Hakemli bilimsel dergi Environmental Science & Technology'de yayımlanan araştırmada, evde gazla çalışan aletlerin sigara dumanında bulunan ve kansere neden olduğu bilinen benzen isimli kimyasalın düzeyini artıdığı keşfedildi.

        • 2

          BİRÇOK ÜRÜNÜN İÇERİSİNDE BENZEN BULUNUYOR

          Stanford Üniversitesi'nden bilim insanlarına göre, gazla çalışan ocakların ateşinde oluşan yoğun benzeni solumak, pasif sigara içiciliğinden daha kötü olabilir. Birçok kanser hastalığına yol açtığı bilinen benzen, sigara dumanı, egzoz, yapıştırıcı, boya, mobilya cilası, böcek ilaçları, deterjan gibi ürünlerin içinde de yer alıyor.

        • 3

          GAZLI OCAKLAR YÜKSEK MİKTARDA BENZEN SALGILIYOR

          Araştırmada yer alan bilim insanları mutfak ve yatak odalarındaki benzen seviyelerini ölçmek için Kaliforniya ve Kolorado'daki 87 evi inceledi. Yapılan incelemeye göre bazı evlerde gazlı ocak kapatıldıktan sonra bile iç mekandaki yoğunlaşmanın önerilen sağlık sınırlarını çok fazla derecede aştığı görüldü.

        • 4

          Bu durum iç mekanın hava kalitesini düşürüyor ve zamanla sağlığın bozulma riskini artırıyor. İncelenen evlerin yüzde 29'unun mutfağında benzen yoğunluğunun sigara dumanında bulunan kimyasal seviyelerin üzerinde olduğu belirtildi.

        • 5

          YATAK ODASINDA DA BENZEN YOĞUNLUĞU GÖZLEMLENDİ

          Araştırmacılar ayrıca evlerin yatak odalarını da inceledi ve fırınlarını 90 dakika boyunca 250 derecede yakan bilim insanları, birkaç saat sonra yatak odasındaki benzenin yoğunluğunun artığını gözlemledi.

        • 6

          EVİN HAVALANDIRMA SİSTEMİ KONTROL EDİLMELİ

          Araştırmanın yazarlarından birisi olan Yannai Kashtan "Benzen soluyorsanız kanser riskiyle karşı karşıyasınız demektir" ifadelerini kullandı. Uzmanlar, gazla çalışan bir cihaz kullanıyorsanız evinizin havalandırma sistemini kontrol etmeniz gerektiği konusunda uyarıyor.

        • 7

          ELEKTRİKLİ VE İNDÜKSİYONLU OCAKLAR ÇÖZÜM OLABİLİR

          Aynı zamanda elektrikli ya da indüksiyonlu ocaklara geçiş yapmak da benzen gibi zararlı kimyasallara maruz kalmayı azaltabilir.

          Kaynak: Independent, TCD, The Hill

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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