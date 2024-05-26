Servis ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde Hızar Mahallesi'nde seyreden N.A. idaresindeki otomobil, O.A'nın kullandığı servis minibüsüyle çarpıştı.
Fotoğraf: AA
Kazada sürücü N.A. ile her iki araçta bulunan 5 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Fotoğraf: AA
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fotoğraf: AA
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