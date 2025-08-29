Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        9
        Trabzonspor
        TS
        9
        Göztepe
        GÖZ
        7
        Tümosan Konyaspor
        KON
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Fenerbahçe
        FB
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        ikas Eyüpspor
        EYP
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Servette: 1 - Shakhtar Donetsk: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Servette: 1 - Shakhtar Donetsk: 2 | MAÇ SONUCU

        UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, deplasmanda normal süresi 1-1 biten maçın uzatmalarında İsviçre ekibi Servette'yi 2-1 yenerek Konferans Ligi'nde lig aşamasına kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2025 - 00:50 Güncelleme: 29.08.2025 - 00:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arda Turan'lı Shakhtar, Konferans Ligi'nde!
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, İsviçre ekibi Servette'ye konuk oldu.

        1-1 biten ilk müsabakanın rövanşında rakibini uzatmalarda 2-1 yenen Shakhtar, Konferans Ligi'nde lig aşamasına kaldı.

        52. dakikada Lilian Njoh'un golüyle 1-0 öne geçen Servette, 70. dakikada Kevin'in penaltıdan attığın gole engel olamayınca 90 dakika 1-1 sona erdi ve maç uzatmalara kaldı.

        113. dakikada Kaua Elias Nogueira'nın golü Shakhtar'a 2-1'lik galibiyeti getirdi ve Ukrayna temsilcisi tur atlayan taraf oldu.

        Kura çekimine ilk torbadan katılacak olan Shakhtar Donetsk, Samsunspor'un muhtemel rakiplerinden birisi oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        "Süper gücün lideri bir Rus varlığı"
        "Süper gücün lideri bir Rus varlığı"
        Solskjaer'den istifa sorusuna yanıt!
        Solskjaer'den istifa sorusuna yanıt!
        Teknofest Mavi Vatan İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Teknofest Mavi Vatan İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Merz: Putin-Zelenskiy görüşmesi olmayacak
        Merz: Putin-Zelenskiy görüşmesi olmayacak
        Cinayetin nedeni kayıp cep telefonu!
        Cinayetin nedeni kayıp cep telefonu!
        Mehmet Ali Erbil, 6'ncı kez evlendi
        Mehmet Ali Erbil, 6'ncı kez evlendi
        8 ilde alevler yükseldi!
        8 ilde alevler yükseldi!
        Avrupa ülkelerinden Rusya'ya tepki
        Avrupa ülkelerinden Rusya'ya tepki
        G.Saray'ın rakipleri belli oldu!
        G.Saray'ın rakipleri belli oldu!
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        Singo en pahalı transferler listesinde!
        Singo en pahalı transferler listesinde!
        Eski kulüp başkanına kanlı infaz kamerada!
        Eski kulüp başkanına kanlı infaz kamerada!
        Kıvanç Tatlıtuğ'un ifadesi ortaya çıktı
        Kıvanç Tatlıtuğ'un ifadesi ortaya çıktı
        Tek başına Borsa İstanbul’un değerine yaklaştı!
        Tek başına Borsa İstanbul’un değerine yaklaştı!
        "Yok yılı" fiyatını uçurdu: Kilosu 500 TL
        "Yok yılı" fiyatını uçurdu: Kilosu 500 TL
        Nvidia'dan trilyon dolarlık hedefler
        Nvidia'dan trilyon dolarlık hedefler
        Habertürk Anasayfa