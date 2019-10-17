Sertab Erener’in dört yıl önce hayal edip gerçekleştirmek için yola çıktığı müzikal, önceki gün izleyicisinin karşısına çıktı. Sertab Erener’in “120 Dakika, Konser, Gösteri ve Ötesi” sloganıyla yola çıkan ve eşsiz ekip arkadaşlarının varlıkları ile ortak bir hayale dönüşen bu nefes kesen müzik ziyafeti günümüze kadar 80.000 insanla buluştu.

Geçtiğimiz yıllarda 90’lar ve 2000’ler temaları ile iki bölüm halinde izleyicisine kucak açan müzikal, her zaman olduğu gibi bugünde izleyicisinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Bugünkü müzikali izlemeye gelenler arasında; Şükrü Özyıldız, Merve Dizdar ve İbrahim Selim gibi sanat camiasından önemli isimler vardı.

Sertab Erener'in tecrübesi ve sesinin birleşeceği eşsiz müzikal, sezon boyunca sevenleriyle buluşmaya devam edecek.