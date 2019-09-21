Son albümü olan "Kırık kalpler" albümünü 2016 yılında piyasaya çıkaran ve son yıllarda da "Sertab'ın müzikali" ile sevenlerinin karşısında olan başarılı sanatçı Sertab Erener, Samsun Demir ve ekibi ile birlikte bir restoranda toplantı yaptı.

Yaklaşık 3 saat süren toplantı sonrası görüntülenen Erener, soruları cevapsız bırakarak alışveriş merkezine girdi. Kısa süre de yanında ki arkadaşı ile birlikte alışverişe çıkan Sertab Erener daha sonra özel aracı ile alışveriş merkezinden ayrıldı.