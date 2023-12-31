Bu akşam TRT 1 ekranlarında seyirci ile buluşacak Lingo Türkiye programının konuklarından biri olan Serkan Çayoğlu, hayranları tarafından araştırılıyor. Özge Gürel ile mutlu bir evlilik yapan Çayoğlu Kiraz Mevsimi, Yeni Hayat gibi dizilerde rol aldıç Peki, Serkan Çayoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır ve bu zamana kadar hangi yapımlarda rol aldı? İşte, detaylar...