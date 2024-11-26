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        Haberler Bilgi Magazin Şerif Gören son sağlık durumu nasıl? Şerif Gören kimdir, kaç yaşında, nereli? Şerif Gören filmleri ve biyografisi

        Şerif Gören son sağlık durumu nasıl? Şerif Gören kimdir, kaç yaşında, nereli?

        Türk film yönetmeni ve senarist Şerif Gören hayatı ile son günlerde en çok aratılan isimler arasında yer alıyor. Ay Büyürken Uyuyamam, Amerikalı, Yol, Sen de Yüreğinde Sevgiye Yer Aç gibi filmlerin yönetmenliğini üstlenen Şerif Gören evinde düşerek başını yere çarparak beyin kanaması geçirmişti. Gören'in son durumu merak edilirken sağlık durumunun ciddiyeti koruduğu biliniyor. Peki Şerif Gören sağlık durumu nasıl? Şerif Gören kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Şerif Gören biyografisi ve hakkında bilgiler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 17:29 Güncelleme: 26.11.2024 - 17:30
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        • 1

          Ünlü yönetmen Şerif Gören sağlık durumu merak ediliyor. Cuma günü arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra Cihangir'deki evine dönen ünlü yönetmen Şerif Gören, merdivenleri çıkarken düşerek başını çarpmıştı. Sevenleri son sağlık durumuna ilişkin açıklamaları takip ediyor. Peki Şerif Gören son sağlık durumu nasıl? Şerif Gören kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Şerif Gören filmleri ve biyografisi

        • 2

          ŞERİF GÖREN SON SAĞLIK DURUMU

          Cuma günü arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra Cihangir'deki evine dönen ünlü yönetmen Şerif Gören, merdivenleri çıkarken düşerek başını çarpmıştı. Evinde düşerek başını yere çarpan Şerif Gören'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

          Şerif Gören'in 6 dakika boyunca duran kalbi, oğlu Mehmet Gören tarafından çağrılan ambulansta tekrar çalıştırıldı. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şerif Gören'in beyin kanaması geçirdiği, sağlık durumunun ağır olduğu anlaşılmıştı. Entübe edilerek tedbir amaçlı uyutulan Gören, dün uyandırılacak tepki verip - vermeyeceği test edilecekti.

          Ne var ki doktorları, uyandırma işlemini önümüzdeki haftaya erteledi. Bunun nedeni, Şerif Gören'de beklenen iyileşme gözlenmediği, sağlık durumunun ciddiyetini koruması. Kalbinin 6 dakika durması, beyninde yüksek ölçüde hasara yol açmış olabileceğinden endişe edilirken, geçmişteki kalp ameliyatı nedeniyle kan sulandırıcı ilaç kullanması, riski azaltmış olması umudu taşıyor.

          Türk sinemasının bol ödülü, 80 yaşındaki yönetmeni Şerif Gören'in yönettiği 'Yol', 1982'de Cannes Film Festivali'nde 'Altın Palmiye' kazanmıştı. Gören, genellikle toplumsal gerçekçilik anlayışında olan filmlerin yanı sıra ticari filmler ve belgeseller de yönetti. Gören, filmlerinde daha çok kent yaşamı, doğa ile insan ilişkisi gibi konuları işledi.

        • 3

          ŞERİF GÖREN KİMDİR?

          Şerif Gören, 14 Ekim 1944'te Yunanistan'ın İskeçe şehrinde doğdu.

          1956’te kazandığı bursla Türkiye’ye gelerek İstanbul Erkek Lisesi’nde okuyan Şerif Gören, 1962’de kurgucu olarak işe başladığı Erman Film Stüdyosu ile sinemaya ilk adımını attı. Filmlerinin belirgin özelliği olan hızlı kurgu anlayışını burada kurgucu olarak çalıştığı dönemde kazandı.

          1968'de Mehmet Aslan'ın 'Hakanların Savaşı'nda ilk kez yönet­men yardımcılığı yapan, bu alanda kendini geliştiren Şerif Gören; Remzi Jöntürk, Atıf Yılmaz, Yılmaz Güney, Natuk Baytan, Osman Seden gibi yönetmenlerle çalıştı.

          Şerif Gören, 1974'te, çekimin ilk günlerinde Yılmaz Güney’in tutuklanması üzerine 'Endi­şe'nin yö­netmenliğini üstlendi. Bu ilk filmi ile Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde 'En İyi Yönetmen' ödülünü kazanan Gören, senaryosunu Yılmaz Güney’in yazdığı 'Yol' ile Cannes Film Festivali’nde 'Altın Palmiye' ödülünü kazanarak büyük başarı elde etti.

          Türk sinemasının en verimli yönetmenlerinden olan Şerif Gören, genellikle toplumsal gerçekçilik anlayışında olan filmlerin yanı sıra ticari filmler ve belgeseller de yönetti. Gören, filmlerinde daha çok kent yaşamı, doğa ile insan ilişkisi gibi konuları işledi.

        • 4

          Filmografisi

          Filmler

          Yönetmen olarak

          1970: Canlı Hedef

          1970: Piyade Osman

          1971: İbret

          1971: Kaçaklar

          1971: Vurguncular

          1974: Endişe

          1975: Köprü

          1976: Darbe

          1976: Deprem

          1976: Taksi Şoförü

          1977: İstasyon

          1977: Nehir

          1978: Derdim Dünyadan Büyük

          1978: Derviş Bey

          1978: Evlidir Ne Yapsa Yeridir

          1978: Gelincik

          1979: Almanya Acı Vatan

          1979: Aşkı Ben mi Yarattım

          1980: Kır Gönlünün Zincirini

          1981: Feryada Gücüm Yok

          1981: Herhangi Bir Kadın

          1981: Yol

          1982: Alişan

          1982: Tomruk

          1983: Derman

          1983: Güneşin Tutulduğu Gün

          1984: Firar

        • 5

          1984: Gizli Duygular

          1984: Güneş Doğarken

          1985: Kurbağalar

          1985: Yılanların Öcü

          1986: Adem ile Havva

          1986: Beyoğlu'nun Arka Yakası

          1986: Kan

          1986: Sen Türkülerini Söyle

          1986: Umut Sokağı

          1987: Katırcılar

          1987: On Kadın

          1987: Sen de Yüreğinde Sevgiye Yer Aç

          1988: Polizei

          1990: Abuk Sabuk 1 Film

          1993: Amerikalı

          2011: Ay Büyürken Uyuyamam

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