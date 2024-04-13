Serie A'da Juventus, deplasmanda Torino ile berabere kaldı
Serie A'daki Torino derbisinde kazanan çıkmadı! Juventus, deplasmanda Torino ile 0-0 berabere kaldı. Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, 65. dakikada Federico Chiesa'nın yerine oyuna girdi. Ligde üçüncü sırada yer alan Juventus puanını 63'e, Torino ise 45'e çıkardı
Giriş: 13.04.2024 - 22:27 Güncelleme: 13.04.2024 - 22:27
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Juventus, deplasmanda Torino ile 0-0 berabere kaldı.
Ligin 32. hafta mücadelesinde Torino'ya konuk olan Juventus, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.
Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, 65. dakikada Federico Chiesa'nın yerine oyuna girdi.
Ligde üçüncü sırada yer alan Juventus puanını 63'e, Torino ise 45'e çıkardı.
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