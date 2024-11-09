Serhat Teoman; "Evlilik hazırlığı için altın almaya gelmedik, ama sizin evliliğe taktığınız gibi bizim de niyetimiz var. Vakti zamanı geldi gibi, düşünüyoruz artık" dedi. Şimdilik bir şey almadıklarını belirten oyuncu; "Bu tarz sohbetleri de hiç sevmem" diyerek espri yaptı.