Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Ajax ile oynayacakları karşılaşma öncesi basın toplantısında konuştu. Sergen Yalçın'ın sözleri şöyle:

"Başlangıçta hepimizin heyecanlı olduğu, acaba dediğimiz, burada bu grupta bir şeyler yapabilir miyiz, nasıl pozisyon alırız diye aslında çok düşündüğümüz bir gruptu. Ancak oynanan 4 maç sonunda şu anda grupta hedefsiz duruma düştük. Kalan son 2 mücadele bizim, kendimiz, camiamız, ülke puanı, prestij için oynayacağımız 2 müsabaka haline geldi.

Kolay değil. En başta söylemiştim kolay değil diye. Hedefleri ne kadar yukarı koyarsanız, hayal kırıklığı o kadar büyük olur. Çok fazla hayal kırıklığı yaşamamak lazım. Oyuncu sakatlıkları bizi zor duruma soktu. Biraz şans faktörü olsaydı 1-2 maç kazanabilirdik. Oynadık ama basit gollerle istediğimiz yerde duramadık. Bu benim şahsi fikrim. Hedefsiz durumdayız şu an grupta. 2 maçımız var. Takım olarak iyi durumda değiliz. Hem ligde hem Avrupa'da aldığımız sonuçlar maalesef beklentinin çok altında.

"AMACIMIZ NORMALE DÖNMEK"

Takım olarak camianın beklentisinin çok uzağındayız ve bunun farkındayız. Bu oyun zor bir oyun. Her türlü neticenin karşınıza çıkabileceği bir oyun. Zaman zaman kötü gidişat olabiliyor. Bizim amacımız bunun önünü kesmek ve camiayı normal döndürmek, olması gereken yere götürmek. Biz bunun için buradayız. Bu biraz zaman alacak ve bir süreç gerektirecek gibi bu durum.

Oyunculardan sürekli, her sene aynı performansları alamayabiliriz. Oyuncular da sürekli maç yapıyor. Zaman zaman performanslar aşağı düşebilir. Bu çok görülmeyen bir şey değil bu oyunda. Bunun uzun olması bizi zora sokuyor. Süre uzayınca bizi zor duruma sokuyor.

Alanya maçından sonra oyuncularla konuşmadık sadece. 1-1.5 aydır bu konuşmaları yapıyoruz. Biz bu süredir aynı görüntüyü veriyoruz. Görüntünün kötü olması, istediğimiz sonuçları alamamamız bizi psikolojik olarak daha da aşağı çekiyor. Bu her tarafa yansıyor; oyunculara, teknik ekibe, tesis personeline, yönetime. Her tarafa sıçrıyor bu durum. Bizim yapmamız gereken bahane değil çözüm üretmek.

Beşiktaş 100 yılı aşkındır var olan bir camia. Düştüğü yerden kalkmasını her zaman bilmiştir. Tekrar ayağa kalkmak şu an tüm grubun elinde. Bunu yapabiliriz. Yapacak gücümüz ve kalitemiz var. Yapmamak için hiçbir sebep yok. Yarınla beraber yavaş yavaş normalleşme sürecine geçmek istiyoruz. Böyle devam edemez. Hepimiz bunun farkındayız. Birlikte olup, birlikte hareket edip, taraftarla, yönetimle beraber bu sıkıntıların altından kalkmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.

"BU ŞEKİLDE GİDEMEYİZ"

Futbolda işler iyi gitmediği zaman doğal olarak ayrılıklar maalesef çok net şekilde görülüyor. Oyun içerisinde, belki tartışmalar oluyor. Oyun içi tartışmaların ben çok da olmaması gerektiğini düşünmüyorum. Oyuncular tartışabilir oyun içinde. Bence onda bir problem yok. Çok hararetli olmadıktan ve ikili diyalog olmadıktan sonra olabilir. Sonuçlar ve oyunun farkında herkes; oyuncular da, biz de. Psikoloji düşüyor. Uzun da bir süre oldu. Yaklaşık 2 aydan beri bu sürecin içindeyiz. Farkındayız toparlanmamız gerektiğinin. Daha fazla mücadele, daha fazla güvenmeli, yardım etmeliyiz. Bunlar umarım yarınla beraber yavaş yavaş ön plana çıkar. Böyle devam edemeyiz. Bunun da farkındayız. Bu şekilde gidemeyiz. Hepimizin sorumlulukları var.

Taraftarımıza, camiamıza karşı sorumluluklarımız var. Tekrar ayağa kalkmak için de ihtiyacımız olan şey taraftarımız. Taraftarımız da zor süreçte tüm kupaları alan oyuncularını yalnız bırakmayacak, destek verecektir. Beşiktaş taraftarı bunu her zaman yapar.

"MICHY BATSHUAYI OYNAMAYACAK"

İki maç oynayacağız, çarşamba ve cumartesi. İki maçı da düşüneceğiz. Şampiyonlar Ligi oynuyoruz, hedefimiz olmasa da önemli bir maç. En iyisini yapmak istiyoruz. Bazı oyuncular var kritik durumda olan. Batshuayi'yi oynatmayacağız. Maç oynayacak fizik gücüne sahip değil. Hafta sonu oynatabiliriz ama yarın belki 15-20 dakika oynayabilir. Milli takımdan yorgun dönenler var. Değerlendireceğiz. Cumartesi günkü maç da bizim için çok önemli. İki maçta 4-5 değişik oyuncu olabilir.

"SORUMLUSU BENİM"

Tabii ki sorumlu benim. Burada işler iyi gitmiyorsa birinci sorumlusu benim. Teknik direktör benim. Uğraşıyoruz takımı tekrar ayağa kaldırmak, sonuçları almak için. Yapmamız gereken her şeyi yapıyoruz. Bu kısa süreçte, bu hafta özellikle oyuncularımızdan bu duruma tepki verme, geri dönüş bekliyoruz. Bu hafta inşallah geri dönüşümüz olur. Biz herkesi hazırlıyoruz. İyi oyun, iyi mücadele ve sonrasında galibiyet ile işlerin normale dönmesi hepimizi rahatlatır."

ATIBA: GURURUMUZ İÇİN ÖNEMLİ BİR MAÇ

Takım kaptanlarından Atiba Hutchinson, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Özgüvenlerini tekrardan kazanmak için yarın oynanacak maçın önemine dikkat çeken Atiba Hutchinson, "Yarın bizim için, bir anlamda kendi gururumuz için de önemli bir maç olacak. İyi bir şekilde bitirebilmek için önemli bir maça çıkacağız. 2 maç var önümüzde. 6 puanla tamamlamak bizim için iyi olur. Niyetimiz bu yönde. Ajax güçlü bir takım. Uzun yıllardır Avrupa'da oynuyorlar ve başarılılar. Biz şu an özgüvenimizi tekrar kazanmak için doğru futbolu oynayıp, iyi bir performans gösterip, istediğimiz sonucu yarın almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ŞU AN OLMAYI İSTEMEDİĞİMİZ BİR YERDEYİZ"

Takımda işlerin iyi gitmediğini ve bunun farkında olduklarını söyleyen tecrübeli futbolcu, "İşler iyi gitmiyor. Futbolda inişler, çıkışlar oluyor. Bunlar normal. Şu an olmayı istemediğimiz bir yerdeyiz. Bence hepimiz bunun bir parçasıyız. Önemli olan böyle durumlarda nasıl reaksiyon gösterdiğinizdir. Bu durumdan nasıl çıkılacağını bilmektedir. Önümüzdeki maç Şampiyonlar Ligi maçı. Taraftarımızın önünde iyi bir mücadeleyle, birbirimizin için savaşarak iyi bir sonuç almak istiyoruz. Bir nebze de olsa normale dönmek istiyoruz. İşler umarım istediğimiz gibi gider. Dediğim gibi önemli olan nasıl bir reaksiyon verip, bu durumdan nasıl çıkacağımız" şeklinde konuştu.

"HERKESTEN VERİM ALIP, BİR ŞEKİLDE İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ DURUMDAN ÇIKMAYI HEDEFLİYORUZ"

Geçtiğimiz sezonlarda çok fazla sakatlık yaşamadığını ancak bu sezon şansızlığında olduğunu belirten Atiba Hutchinson, "Benim tarafından baktığınız çok fazla sakatlık yaşamış değilim geçmişte. Bunu kötü bir şans olarak da değerlendirebiliriz. Geçen sezon da çok uzundu. Her şey üst üste geldi. Tüm bu maç yoğunluğunu da üst üste koyarsak, şans faktörünü de göz önünde bulundurursak bu sakatlıkların neden olduğunu birazcık anlayabiliriz. Şu an bulunduğumuz noktada birçok arkadaşımız geri döndü. Uzun süredir bir arada değildik. Artık beraber oynayacağız. İyi maçlar çıkartıp, iyi performanslar gösterip, herkesten verim alıp, bir şekilde içinde bulunduğumuz durumdan çıkmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.