Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        21
        Galatasaray
        GS
        19
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        14
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Trabzonspor
        TS
        12
        Kasımpaşa
        KSM
        12
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        11
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        11
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        10
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        9
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        7
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        7
        MKE Ankaragücü
        MKE
        6
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        4
        Rams Başakşehir
        İBFK
        4
        İstanbulspor
        İST
        2
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        1
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Teknik direktör Sergen Yalçın'dan flaş açıklamalar: Milli Takım, Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi... - Futbol Haberleri

        Sergen Yalçın'dan flaş açıklamalar: Milli Takım, Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi...

        Teknik direktör Sergen Yalçın önemli açıklamalarda bulundu. Yalçın, Beşiktaş'taki sözleşme sürecine değinirken Milli Takım konusunda da dikkat çeken açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.10.2023 - 22:01 Güncelleme: 03.10.2023 - 22:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli Takım ve Beşiktaş için flaş sözler
        ABONE OL
        ABONE OL

        İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları...

        "Zor bir süreçten geçtik. Bir sınav yaşadık kendi adımıza. Başarıyla verdik ama. Zor bir yerden geldik. Anadolu'da zor takımlarda çalıştık. Önemli başarılar elde ettiğimizi düşünüyorum kendi hedefleri doğrultusunda. Son sınavımızı Beşiktaş'ta verdik. Şu anda herkes anlıyordur şampiyonluğun ne demek olduğunu. Kolay değil şampiyonluk. Tarihin en uzun, zor sezonuydu, çok sıkıntı yaşadık ama hepimiz inanılma özveride bulunduk. Bizim için iyi bir sınav oldu diyebilirim

        ''ÇOK ÇABUK UNUTULUYOR''

        "Taraftar her zaman arkamdaydı. Onlara hep teşekkür ettim. Ama sonuçlar bir süre sonra seni orada tutmuyor. Ülke futbolunda her şey çok çabuk unutuluyor."

        REKLAM

        Bizim tahammülümüz yok. Hiçbir şeye tahammülümüz yok. Teknik direktörlük açısından bizim yaptığımız iş başarıya endeksli bir iş. Avrupa'da öyle değil belki. Kimseye bir kırgınlığım yok. Ayrıldığım kulüplerle ilgili hiçbir zaman konuşmadım. Bunlar özel mevzular. Bunları anlatmak çok sağlıklı değil. Televizyonda şakşakçılar var ya, onlar anlatıyorlar. Takımı kampa götürmedi diyorlar, ondan bir sene önce de, şampiyon olduğumuz sezon da kampa götürmedik biz takımı."

        ''TEKLİF İÇİN 1.5 AY BEKLEDİK''

        "Beşiktaş'ta şampiyonluk sonrası anlaşmanın gecikmesi sizi etkiledi mi?"

        "Ben ne yapayım? Beni yüzde yüz etkiledi. Bana teklif gelirse, oturur konuşurum. Teklif gelmezse de evde otururum. Bana bir teklif gelmeden ben değerlendiremem. Teklif, 1-1.5 ay bekledik. Bize teklif yapan yok. Biz de tatilimizi yapıyoruz. Ben son maçtan sonra İstanbul'a arabayla döndüm, son maç kupa finaliydi. Uçakta yoktum. Ama öyle "Beraberiz, devam ederiz" ile olmuyor. Başkan nisanda da söylemişti. Ama sonra kimse aramadı. Şampiyon olur muyuz, olmaz mıyız sürüncemedeydi. Olmazsak paketleriz, olmazsak bakarız. Ama işin gerçeği bu. Benim işim bu zaten. Başarılıysam devam ederim, başarısızsam da gereğini yaparım. Dünyada hiçbir teknik direktör çalıştığı her yerde başarılı olamaz.

        Hayatımızda da işler kötü gidebilir. Başka şeyler kötü gider. Ama bir süre sonra toparlarız Hayat böyle devam eder. Ben kendi yaptığım işle alakalı antrenmanlıyım. Benim için sorun yok. Ben teknik direktörlük yapacaksam, iyi bir teklif gelirse, oturur değerlendiririz. Yoksa geliriz bak burada ne güzel konuşuruz.'

        REKLAM

        Avrupa'da takip ettiğimiz çok oyuncu var. Antalyaspor'un santrforu takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Çok iyi oyuncu aldılar. Biz onu takip ediyorduk. Ekibimiz onları takip ediyor. Biz de bir ortam oluşursa, hazır duruyoruz

        "ŞAMPİYONLAR LİGİ MAHVETTİ"

        "Son seneki performansında Şampiyonlar Ligi ne kadar etkili oldu?"

        Şampiyonlar Ligi bizi mahvetti. Şampiyonlar Ligi zor. Çok kriter olarak Türkiye Ligi'yle alakası yok. Şampiyonlar Ligi'nde Ajax, Dortmund ve Lizbon ile oynadık. Bizim oynadığımız Ajax'tan; Gravenberch Bayern Münih'e, Mazroui Bayern Münih'e, Antony Manchester United, Martinez Manchester United, Haller Dortmund, Alvarez West Ham, Kudus West Ham, Onana Manchester United, Timber Arsenal'a gitti. En az 500-600 milyon euro Ajax bonservis aldı. Dortmund'dan Haaland ve Akanji Manchester City, Bellingham Real Madrid, Guerrero Bayern Münih'e gitti. Lizbon'da Palhinha Fulham, Ugarte PSG, Porro Tottenham, Nunes Manchester City'e gitti. 1 sene mağlup olmayan Sporting'ten bahsediyoruz. Kuralar çekildiğinde, biz bu gruptan çıkarız dediler. Ben zor gruba çıktık dedim. Tempo o kadar yüksek ki, bizi çok sıkıntıya soktu. 15 tane sakat verdik bir haftada

        REKLAM

        Dortmund maçında topun oyunda kalma süresi 75 dakikanın üzerinde. Hakem düdük çalmıyor. Bizim maçlarda 150 tane faul var. Şampiyonlar Ligi'nde düdük çalmıyorlar. Ondan önce hafta sonu maç oynamışız 45 dakika, ondan sonra 75 dakika. Sakatlık olması normal. Bunun takımı hazırlamayla bir alakası yok. Oyuncuyla alakalı bir durum. Şampiyonlar Ligi'ni Avrupa'da 150 tane takım oynuyor, onlar neden sakatlanmıyor? Zaten oyuncular sakatlanmaya başlayınca, yanlış antrenman yapıyorlar falan. 3 günde bir maç oynuyorsun, hangi antrenmandan bahsediyoruz. Antrenman yapamıyorsun zaten. O oyunu sezon başında kampta oturtman gerekiyor. Şampiyonlar Ligi, Avrupa oynuyorsan, o oyun kendi kendine geliştire geliştire gidecek. Şampiyonlar Ligi nedeniyle hocaları çok fazla eleştirmemek gerekiyor.

        Kopenhag'la oynuyorsun, gücü belli. Senin rakibin, senin seviyenin üzerinde değil. O tartışılabilir ama diğer maçlar çok sıkıntılı. Manchester United kötü diyoruz, neye göre kötü? Oraya göre kötü, sana göre değil. Sana göre her türlü iyi. Sen bundan faydalanarak bu maçı kazanabilirsin ama City'le oynamak mümkün mü? Oynarsın da onlar oynar. Biraz öyle olur.

        "MİLLİ ARADAN SONRA DÜZELİRLER"

        Galatasaray'ın aldıkları oyuncular muhtemelen, ya sakatlıktan çıktı ya da hazır değiller. Yeni yeni oyuncular tempoyu yakalamaya başladılar. Bence milli aradan sonra Galatasaray daha iyi olur. Ben öyle düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi çok etkilemez bence. Çok geniş kadro var çünkü.

        (Kerem Aktürkoğlu) Taraftarının sahip çıkması gerekiyor. Çocuk mücadele ediyor, atlıyor, zıplıyor. Hata lüksü yok mu oyuncunun, kötü oynamaya hakkı yok mu? Taraftarın biraz sahip çıkması, tolore etmesi gerekiyor. Türk oyuncuları korumamız gerekiyor. Çünkü kalmayacak gibi duruyor Türk oyuncu.

        Montella, Kuntz ya da başka bir isim gelir. Burada karar mercii Türkiye Futbol Federasyonu. Biz teknik direktörlüğe başlarken, şöyle düşünüyoruz; Başlayalım, bakalım, biz bu işi yapabiliyor muyuz, sınavlardan geçelim. Tamam, iyi becerdik oraları. Büyük takım fırsatı çıktı. Orada da kendimizi test ettik. Milli Takım'da görev alacak pozisyona ulaştık. Montella'nın Adana Demirspor'da 4. olması burası için yeterli görünmesi ve başarılı olarak adlandırılıyorsa, bizim bu kadar başarımız da başarılı olarak adlandırılabilir. Benim bir Türk olarak, içimi acıtan Türk antrenörleri bu kadar yetersiz göstermek sağlıklı olmadı. Federasyon başkanı kriter olarak Montella'nın Adana Demirspor'daki başarısını gösterdi. Ondan sonra "geleceği parlak bir hoca aldık" dedi. Bu bana çok dokundu. Geleceği parlak bir hoca aldık diyemezsin. Türkiye'de geleceği parlak bir tane hoca yok mu, bulamadın mı? Böyle bir açıklamaya üzüldüm.İtalya'da federasyonun ya da İtalyan takımlarının göremediği geleceği biz nasıl gördük? Ben sebeplerini merak ediyorum. Türk arkadaşlarımı burada seviyesizleştirildi bence. Birçok arkadaşımla konuştum, hepsi aynı fikirde."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Dev maçta ilk düdük geldi!
        Dev maçta ilk düdük geldi!
        40 gün sonra yakalandı
        40 gün sonra yakalandı
        TBMM Genel Kurulu toplandı
        TBMM Genel Kurulu toplandı
        "Rezerv birikimi döviz kuru istikrarını destekliyor"
        "Rezerv birikimi döviz kuru istikrarını destekliyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "Tazminatı 150 milyon Euro"
        "Tazminatı 150 milyon Euro"
        Yabancı borsaya ne zaman gelir?
        Yabancı borsaya ne zaman gelir?
        Turizm merkezinde Airbnb yasaklandı
        Turizm merkezinde Airbnb yasaklandı
        Prof. Dr. Atatüre'den büyük başarı
        Prof. Dr. Atatüre'den büyük başarı
        Çocuğunun eğitim masrafını üstlendiler
        Çocuğunun eğitim masrafını üstlendiler
        Ekimde deniz tatili için 10 adres!
        Ekimde deniz tatili için 10 adres!
        Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı! 7 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı! 7 kent için "sarı" alarm!
        Soylu’dan Yerlikaya’ya ziyaret
        Soylu’dan Yerlikaya’ya ziyaret
        Pazarın yarısı Tesla oldu
        Pazarın yarısı Tesla oldu
        Domuz bağıyla kadın cinayetinde yeni gelişme!
        Domuz bağıyla kadın cinayetinde yeni gelişme!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        Habertürk Anasayfa