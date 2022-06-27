Sergen İsminin Anlamı

İsimlerin anlamı, gün içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada bilmeniz gereken nokta şudur, her ismin bir anlamı ve dil kökeni vardır. Sergen isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

SERGEN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Sergen ismi de tıpkı diğer isimler gibi farklı bir anlama ve dil kökenine sahiptir. Sergen adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Sergen isminin anlamı hakkında bilgi sahibi değilseniz, bilgi edinmek için en doğru yerdesiniz.

SERGEN İSMİ NE DEMEK?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Sergen ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir;

Raf, mutfak rafı veya üzerine tabak, çanak koymaya mahsus raflı masa şeklinde yemek odası dolabı. Eski evlerin odalarında yatak, yorgan konan dolap, yüklük veya tavana yakın raf. Kurutmak için meyve, sebze serilen yer. Eski Anadolu evlerinde meyve kurutulan üstü örtülü, etrâfı açık balkon gibi yer, sergâh, kaklık.

SERGEN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Sergen ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Sergen ismini koymak caizdir.

SERGEN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Sergen ismini kullanan 8.072 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Sergen ismini kullanan 1.588 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Sergen ismini kullanan 265 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Sergen ismini kullanan 745 kişi bulunmaktadır.

SERGEN ADININ ÖZELLİKLERİ

Adı Sergen olan insanlar, çekici, bakımlı, ılımlı ve alımlı tiplerdir. Onlarda şeytan tüyü vardır ve herkesin gönlünü rahatça kazanabilirler. Kendilerini rahatça da sevdirebilirler. Fikirleri sabit değildir, çoğu zaman değişkenlik gösterir. Kimi zaman çok hoş sohbetli kimi zamanda çok suskun olabilirler. Sadakate önem verirler.