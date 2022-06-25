Nermin İsminin Anlamı

İsimlerin anlamı, gün içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada bilmeniz gereken nokta şudur, her ismin bir anlamı ve dil kökeni vardır. Nermin isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

NERMİN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Nermin ismi de tıpkı diğer isimler gibi farklı bir anlama ve dil kökenine sahiptir. Nermin adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Nermin isminin anlamı hakkında bilgi sahibi değilseniz, bilgi edinmek için en doğru yerdesiniz.

NERMİN İSMİ NE DEMEK?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Nermin ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir;

Yumuşak, merhametli. Nazik, ince.

NERMİN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Nermin ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Nermin ismini koymak caizdir.

NERMİN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Nermin ismini kullanan 67.855 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Nermin ismini kullanan 13.842 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Nermin ismini kullanan 5.092 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Nermin ismini kullanan 4.913 kişi bulunmaktadır.

NERMİN ADININ ÖZELLİKLERİ

Nermin ismine sahip olan kişiler, soğukkanlı bir karaktere sahip olurlar. Aceleci olmayan tavırları ve olaylar karşısındaki sakin tutumları sayesinde çoğu zaman doğru kararı verirler. Yalanı hiç sevmezler, yalan söyleyen kişilerle bağını koparırlar. Aile bireylerini önemserler ve onları kırmamak için ciddi çaba sarf ederler. Aşk onlar için doğru zaman ve doğru kişiden ibarettir.