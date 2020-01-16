HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki gün Bebek'teki bir güzellik merkezinde görüntülendi. Sarıkaya, uzun beyaz montu ve makyajsız haliyle dikkat çekti.

Muhabirlerin Kerem Bürsin ile ilgili sorularını yanıtsız bırakan Sarıkaya'nın gülümsemesi dikkatlerden kaçmadı. Sarıkaya'nın eski sevgilisi Kerem Bürsin'le köpekleri için hala görüştüğü iddia ediliyordu.

Öte yandan Sarıkaya'nın adı bir dönem Cem Yılmaz ile aşk dedikodularına karışmıştı...