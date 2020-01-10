Sarıkaya'nın adı daha sonra komedyen Cem Yılmaz ile anıldı.

Geçtiğimiz gün Cem Yılmaz’a 'Hiç kimseyi stalk'luyor musun?' diye sorulunca, “Mesela Serenay Sarıkaya ne yapmış diye bakıyorum ve dalıp gidiyorum ona o stalk mu oluyor” diye cevap vermişti.