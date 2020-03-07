Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Cem Yılmaz muhabirlerin "Sizleri beraber görüntülüyoruz" sözlerine "Evet, çok heyecanlıyız. Ayrı ayrıyken olan rollerimizi biliyorsunuz. Ben sinirli, Serenay biraz daha sakin oluyor. Şimdi rolleri değişeceğiz ve tam tersi olacak" dedi.