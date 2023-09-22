Serenay Sarıkaya galaya damga vurdu! Ünlü oyuncu güzelliğiyle hayran bıraktı!
SHOW TV ekranlarının sevilen dizisi Aile'de Devin karakterini canlandıran oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz gün katıldığı galada dikkatleri üzerine çekti. Başarılı ismin sade ve şık tarzı sevenlerinden tam not aldı.
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SHOW TV ekranlarında yer alan ve başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Nejat İşler, Nur Sürer gibi isimlerin olduğu Aile dizisinde Devin karakterini canlandıran Serenay Sarıkaya, katıldığı galanın gözdelerinden oldu.
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Aile dizisinin sezon finalinden sonra soluğu tatilde alan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın zayıfladığı ve oldukça bronzlaştığı dikkatlerden kaçmadı. Güzel isim yüzü olduğu markanın galasında fırtınalar estirdi.
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Yaz boyunca yoğun tempoyla çalıştığını söyleyen Serenay Sarıkaya, sadece uyumaya fırsat bulduğunu belirtti. Siyahlar içinde geceye katılan güzel oyuncunun sade şıklığı sevenlerinden tam not aldı.
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Serenay Sarıkaya'nın sevenlerinden: "Her hali mükemmel", "Çok şık bir kadın", "Bayağ bronzlaşmış" gibi yorumlar geldi.
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İşte Serenay Sarıkaya'nın gala tarzı...
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