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        Haberler Magazin Serenay Sarıkaya: Çok heyecanlıyım - Magazin haberleri

        Serenay Sarıkaya: Çok heyecanlıyım

        Serenay Sarıkaya, Etiler'de objektiflere yansıdı. Yeni projesiyle ilgili konuşan oyuncu; "Yeni projemiz için çok heyecanlıyım, ilk tepkiler gayet güzel, kahkaha atmamla ilgili yorumlar olmuş, ben öyle gülüyorum ne yapayım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2024 - 11:18 Güncelleme: 10.05.2024 - 11:18
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        "Çok heyecanlıyım"
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Serenay Sarıkaya, Etiler'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sarıkaya, izleyiciyle buluşan yeni projesi hakkında; "Yeni projemiz için çok heyecanlıyım, ilk tepkiler gayet güzel, kahkaha atmamla ilgili yorumlar olmuş, ben öyle gülüyorum ne yapayım" ifadelerini kullandı.

        "SONRA KONUŞURUZ"

        Acelesinin olduğunu söyleyen Serenay Sarıkaya, daha sonra; "Sonra konuşuruz, öpüyorum sizleri" diyerek oradan ayrıldı.

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        #serenay sarıkaya

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