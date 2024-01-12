Serenay Sarıkaya, 2023 Yılında En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu' ödülünü kazandı

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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Serenay Sarıkaya, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Davutpaşa'daki kampüsünde gerçekleştirilen 22. Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni'nde ödüle layık görüldü.

Serenay Sarıkaya; SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Aile'de 'Devin' karakteriyle '2023 Yılında En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu' ödülünü kazandı. Sarıkaya, gecede gazetecilerin sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde Mert Demir'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Çillibom" yorumunu yapan Sarıkaya, gazetecilerin bu yöndeki sorularını ise şöyle geçiştirdi; "Çok tatlısınız ama bu konuya girmeyeceğim."

Serenay'dan Mert'e: Çillibom Haberi Görüntüle