Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir'e: Çilli Bom
Oyuncu Serenay Sarıkaya, aşk yaşadığı iddia edilen Mert Demir'in fotoğraflarına kayıtsız kalmadı; "Çillibom"
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SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Aile'de 'Devin' karakterini canlandıran Serenay Sarıkaya'nın, 'Ateşe Düştüm' şarkısında Mert Demir ile düet yapması aşk dedikodularını beraberinde getirmişti.
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Geçtiğimiz günlerde bir davete katılan Sarıkaya konuyla ilgili muhabirlere "Şarkıda vokal yapan benim, evet" açıklamasını yapmış, aşk iddialarına da "Durun bakalım" demişti.
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Sarıkaya, Mert Demir'in Instagram hesabından yaptığı bir paylaşıma kayıtsız kalmadı ve aşk dedikodalarını yine alevlendirdi.
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Şarkıcı bu fotoğrafını "İşte öle bir şey" notuyla yayınladı. Sarıkaya da "Çillibom" yorumunu yaptı.