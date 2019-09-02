Serengil ayrıca annesi Nevin Teoman'a seslenerek, "Ben yeni ve tertemiz bir sayfa açıyorum. Annemden, kendisini bu insanlara muhattap ettiğim için özür diliyorum. Gösterdiği sabır için teşekkür ediyorum... Kadına şiddetin en ağırını yaşadım çocuğumu kaybettim. Hayattan derslerimi aldım gidiyorum. Bundan sonrası avukatım ve yüce yargıda..." ifadelerini kullandı.