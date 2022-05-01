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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Seren Serengil, önceki gün evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ile birlikte Bebek'te objektiflere yansıdı. Yürüyüşe çıktıklarını belirten ikili, daha sonra arkadaş grubuyla bir araya geldi.

'MATRIX' SEREN!

Baştan aşağı siyahlara bürünmüş haliyle dikkatleri üzerine toplayan Seren Serengil'i muhabirlerin 'Matrix' benzetmesi güldürdü.