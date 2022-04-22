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Seren Serengil: Bir tek Mustafa Rahman Tohma'ya soyadımı veririm

Seren Serengil: Bir tek Mustafa'ya soyadımı veririm

Seren Serengil, Brooklyn Beckham'ın evlendikten sonra Nicola Anne Peltz'in soyadını da almasıyla alakalı konuştu. Serengil, "Bir tek sevgilim Mustafa Tohma’ya soyadımı verebilirim" dedi

22.04.2022 - 14:21 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Seren Serengil (51), önceki gün sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ile birlikte Nişantaşı'ndaki bir kuaförden çıkarken objektiflere yansıdı.

  • "GÖZÜM ARKADA KALMIYOR"

    Basın mensuplarıyla sohbet eden Serengil, Paris Moda Haftası nedeniyle arkadaşlarıyla Paris'e gittiğini belirtti.

    Seren Serengil, "Biz kız kıza gittik. Tohma burada kaldı. Ona çok güveniyorum. Bir yere gittiğimde hiç gözüm arkada kalmıyor." dedi.

    Giyimiyle bakımına çok özen gösterdiğini de ifade eden Serengil, kıyafet ve bakım harcamalarını gerektiği kadar yaptığını belirtti.

  • "BİR TEK MUSTAFA'YA SOYADIMI VEREBİLİRİM"

    Eski futbolcu David Beckham’ın oğlu Brooklyn Beckham’ın nikah masasına oturduğu Nicola Anne Peltz’e sevgisini göstermek için soyadını alması ile ilgili yorum yapan Tohma, "Benim soyadımı kullanması onur verir. 'Serengil' soyadı da onurlu bir soyadı. Alırım demem." ifadelerini kullandı. Serengil ise, "Bir tek Mustafa Tohma’ya soyadımı verebilirim." dedi.

  • "BUĞDAY HASADI YAPACAĞIZ"

    Çiftçilikle uğraştığını da açıklayan Thoma, "Buğday hasadı yaklaşıyor. Hasadı yapacağız. Çiftçilik öyle sabah 08.00, akşam 17.00 işi değil. Kendi zeytinimi yetiştiriyorum. Bir, iki haftaya kendi zeytinyağlarımı çıkaracağım." şeklinde konuştu.

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