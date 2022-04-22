"GÖZÜM ARKADA KALMIYOR"

Basın mensuplarıyla sohbet eden Serengil, Paris Moda Haftası nedeniyle arkadaşlarıyla Paris'e gittiğini belirtti.

Seren Serengil, "Biz kız kıza gittik. Tohma burada kaldı. Ona çok güveniyorum. Bir yere gittiğimde hiç gözüm arkada kalmıyor." dedi.

Giyimiyle bakımına çok özen gösterdiğini de ifade eden Serengil, kıyafet ve bakım harcamalarını gerektiği kadar yaptığını belirtti.