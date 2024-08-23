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        Haberler Magazin Serel Yereli'den bayrak uyarısına sert tepki - Magazin haberleri

        Serel Yereli'den bayrak uyarısına sert tepki

        Serel Yereli'nin sevgilisiyle Türk bayrağı altında verdiği pozlar, sosyal medyada tepkilere yol açtı. Fotoğraflar, bazı kullanıcılar tarafından saygısızlık olarak değerlendirildi. Yereli, eleştirilerin ardından bir takipçisinin yorumu üzerinden açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2024 - 11:54 Güncelleme: 23.08.2024 - 11:55
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        • 1

          Bir süredir İngiltere'de yaşayan ve oyunculuğu bırakıp şarkıcılığa yönelen Serel Yereli, sevgilisi Oğul Avcı ile birlikte Türk bayrağının altında pozlar verdi. Bu fotoğraflar, sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki topladı.

        • 2

          Serel Yereli, paylaşımına gelen "Benim atalarım ve askerlerim bayrak dalgalansın diye şehit oldular. Bayrak bizim kutsalımızdır. Allah belanızı versin" yorumuna sessiz kalmadı.

        • 3

          Yereli, o yoruma; "Bu bayrağın dalgalanmasının anlamını tarihinden okumamış, ninesinden ve dedesinden dinlememiş kişilerin bize bayrağımız hakkında ahkam kesmesi ne üzücü. Bu bayrak sayesinde özgürce denize giriyorum, topraklarında koşup oynuyorum ve kimi öpeceğimi ben seçiyorum.

        • 4

          Bu bayrak sayesinde İran değilim; bikinimi giyip sevgilimi öpebiliyorum. Allah dökülen o kandan razı olsun. Peki sen, dökülen kanı bana anlatacak ne sıfatla geldin? Kurtuluş Savaşı'ndaydın da haberimiz mi yoktu? Hadi kardeşim, işinize bakın. Varsa" şeklindeki yanıtı verdi.

        • 5

          Daha sonra, takipçisiyle olan bu yazışmalarını kendi sosyal medya hesabından yayımlayarak; "Onun ataları ve askeri çünkü kendisi başkomutanmış" notunu düştü.

          Fotoğraflar: Instagram

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