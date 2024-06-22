Serdar Ortaç'ı TikTok isyanı
Serdar Ortaç'ın TikTok hesabı kapatıldı. Ünlü şarkıcı, "Sanki namus suçu işledim" diyerek karara tepki gösterdi
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Serdar Ortaç, TikTok hesabının kapatıldığını duyurdu. Son dönemde TikTok hesabında açtığı canlı yayınlarla gündeme gelen şarkıcı isyan etti.
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Instagram hesabından açıklama yapan Serdar Ortaç, "TikTok hesabımı kapatmışlar, sanki namus suçu işledim. Ben de Instagram’a geldim" dedi.
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Alkol ve sigara kullanmayı bıraktığını açıklayan Ortaç, "35 sene içen adam bir gecede bırakır mı ya... İçkisiz hayat acayip güzel. Bugün 23'üncü gün bitti, içkiyi ve sigarayı aynı anda bıraktım. 35 sene her gece içtiğim alkolü bıraktım" diye konuştu.
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Ortaç, bir hayranının maddi zorlukları aşması için emlak işi yapması önerisine de şu yanıtı verdi: Emlak işi ben yapamam. Kafam basar mı benim bir şey alıp satmaya. ‘Bilsem ki’yi yazan adam, mal satabilir mi?