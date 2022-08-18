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Serdar Ortaç'ın hayatı film oluyor: Beni, Japon'a benzeyen biri oynasın - Magazin haberleri

Serdar Ortaç'ın hayatı film oluyor: Beni, Japon'a benzeyen biri oynasın

Dün akşam Etiler'de objektiflere yansıyan Serdar Ortaç, hayatının film olacağını açıkladı. Ünlü şarkıcı, muhabirlerin "Sizi kimin oynamasını istersiniz?" sorusuna verdiği "Japon'a benzeyen biri" cevabıyla güldürdü 

18.08.2022 - 10:17 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Popçu Serdar Ortaç, geçtiğimiz akşam Etiler'deki bir stüdyoya girerken görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ortaç, "Yeni bir tane şarkı yaptım, adı 'İlaç.' O yüzden stüdyoya geldim. Güzel, değişik bir şey yaptım. Yani yine Serdar Ortaç, değişik bir şey dediğime bakmayın." diye konuştu.

  • "BEN KARIŞMAM"

    52 yaşındaki şarkıcı, son dönemde gündem olan sanatçıların sahne kostümleri tartışması polemiğinin sorulması üzerine "Ben karışmam ya. Ne olur beni karıştırmayın." diyerek bu konulara girmek istemediğini belirtti.

  • "BENİ JAPON'A BENZEYEN BİR OYNASIN"

    Müslüm Gürses, Bergen, Dilberay gibi birçok sanatçının hayatını anlatan filmler hakkında da konuşan Ortaç, "Bir senaryo geldi. Bayıldım, ama ben oynamayacağım." şeklinde konuşarak, kendi hayatının konu olacağı bir film yapılacağını söyledi.

    Serdar Ortaç, "Sizi kimin oynamasını istersiniz?" sorusuna verdiği "Japon'a benzeyen biri..." cevabıyla güldürdü.

  • ESKİ EŞİYLE DAVALIK OLDU

    Öte yandan Serdar Ortaç, 2014 yılında nikah masasına oturduğu İrlandalı model Chloe Loughnan'dan 2019 yılında boşanmıştı.

  • "EVİME HACİZ KOYDU!"

    Eski eşiyle 'nafaka' sebebiyle davalık olan Ortaç, Loughnan'nın evine haciz gönderdiğini ve bu duruma çok içerlediğini açıklamıştı.

    Ünlü şarkıcı, konuyla ilgili "Gelişmeleri basından takip ediyorum. Geldi ama hiç görüşmedik. Eve hiç gelmedi. Diyaloğumuz yok. Evime haciz koydu, daha ne diyeyim? O konuda da az bir yolumuz kaldı. Kapatıyoruz inşallah." demişti.

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