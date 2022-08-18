"BORÇLARI SİLİNDİ" İDDİALARINA YANIT

Hazırlıkları uzun bir süredir devam eden 'Best Of' albümünü Ozan Çolakoğlu'na sattığını doğrulayan şarkıcı, sosyal medyadaki "Borçları silindi" dedikodusuna yanıt vermişti.

Ortaç, "Evim vardı, ipotek ettirdim. Krediyi bu şekilde kullandım. Ahmet'e, Mehmet'e ne muamele yapılıyorsa bana da o yapıldı. Neymiş; 'Serdar Ortaç'ın borçları silinmiş'. Kim kimin borcunu siliyor bu devirde? 45 milyonluk eve ipotek koydu adamlar. Bir kere Serdar'ın nesi var ki affedilecek? Ne özelliği, ne ayrıcalığı var? Serdar kim ki? Siz ne iseniz, ben de oyum. Borcum azaldı. Eşek gibi çalışıyorum." şeklinde konuşmuştu.