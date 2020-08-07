Muhabirlerin "Sizi tekrar bir arada görmek ne güzel" demesi üzerine gülümseyen Ortaç, "Arkadaşlar aslında biz hiç ayrılmamıştık ki. Sadece ben bir salaklık yapmıştım ve özür diledim. Seçil de beni affetti" açıklamasını yaptı.